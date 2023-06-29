تقرير بيئي: انخفاض تلوث الهواء والأتربة بنسبة 50 % في القاهرة الكبرى والدلتا

أفاد تقرير صادر عن وزارة البيئة بعنوان «9 سنوات لتطوير قطاع البيئة في مصر»، عن خفض أحمال تلوث الهواء بالأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 10 ميكرومتر بنسبة (38%)، وانخفاض الأتربة الصدرية ذات القطر أقل من 2.5 ميكرومتر بنسبة (50%) في القاهرة الكبرى والدلتا.

انتهاء السحابة السوداء بشكل كامل

وأضاف التقرير الذي وصل “المال” نسخة منه، أن الوزارة نجحت في القضاء بشكل كامل على على ظاهرة السحابة السوداء من خلال الوصول بمعدلات الجمع والكبس لقش الأرز إلى (99%)، مما أدى إلى تجنب ما يقارب 159 طن من ملوثات الهواء سنوياً.

حماية طبقة الأوزون

وتابع التقرير أنه تم تنفيذ عدد 179 مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

كما تم توفيق أوضاع 254 مكمورة لإنتاج الفحم النباتي، بالإضافة إلى عدد 14 مصنع لإنتاج الفحم المضغوط.

خفض تلوث الهواء

وذكر أنه تم بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى، حيث تم توقيع عقد أول محطة للمعالجة بمحافظة الجيزة باستثمارات إجمالية (120) مليون دولار.

إضافة إلى إنشاء محطة معالجة مركزية للنفايات الطبية بمحافظة الغربية بتكنولوجيا الفرم والتعقيم.

كما تم التخلص من حوالي كمية 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة المتراكمة بالموانئ ومخازن وزارة الزراعة منذ أكثر من 30 عاماً.

وتابع التقرير أن وزارة البيئة نجحت أيضا في التخلص الآمن من 1005 طن من شاشات أنابيب الأشعة الموجودة بالموانئ المصرية.

معالجة زيوت المحولات

وتم الانتهاء من معالجة 430 طن من زيوت المحولات الملوثة بمادة ثنائى الفينيل متعدد الكلور PCBs ، وذلك فى نطاق كل من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء ومنطقة الاسكندرية وغرب الدلتا التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.