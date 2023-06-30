تقرير بيئي: إنشاء 40 محطة رصد مستويات الضوضاء في مختلف المحافظات

أفاد تقرير بيئي حديث عن الانتهاء من زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد التابعة للشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء، بهدف الاستفادة من نتائج الرصد في إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف التقرير الصادر عن وزارة البيئة، بعنوان “9 سنوات من تطوير قطاع البيئة في مصر”، أن عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية.

خفض التلوث الصناعي

كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (92) منشأة بعدد (454) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية مكونة من 25 محطة.

وتابع أنه تم تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ (12) رحلات حقلية للرصد سنوياً.

وأفاد التقرير أنه تم تركيب 5 محطات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة الي محطتين ببحيرة المنزلة، وتنفيذ دراسة خاصة لإعادة التوازن البيئي للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

كما تم تنفيذ 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبو قير بإجمالي عدد (294) منشأة صناعية، بالإضافة إلى عدد (176) محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ونجحت وزارة البيئة في خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طن / عام.

منظومة قش الأرز

وكشف التقرير عن تفاصيل القضاء على ظاهرة السحابة السوداء، اذ تم استحداث وتفعيل منظومة جديدة لإدارة المخلفات الزراعية (قش الأرز) ، خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، تقوم هذه المنظومة على تشجيع الاستثمار في عمليات جمع وكبس قش الأرز بهدف تجنب حرق المخلفات الزراعية وتحقيق وتعظيم القيمة الاقتصادية من استغلالها.

وقد ساعدت المنظومة على خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة ، وصلت نسبة الجمع والكبس للمخلفات الزراعية (قش الأرز) خلال موسم السحابة السوداء إلى 99% من إجمالى الكميات المزروعة، مما ساهم فى تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي الجمع بالإضافة إلى خلق فرص عمل موسمية مباشرة وغير مباشرة بمواقع الجمع والكبس بخلاف الأعمال المرتبطة بها مثل النقل وغيرها من فرص العمل الموسمية المستحدثة.