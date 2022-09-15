تقرير: بكين وموسكو توطدان علاقاتهما الاقتصادية عبر 3 طرق

يجتمع الزعيم الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وجهًا لوجه هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا، بحسب تقرير لشبكة ” سى إن إن” الأمريكية.

ورغم أن العلاقة التجارية مزدهرة بطريقة غير متوازنة، حيث تسعى روسيا بشدة إلى خلق أسواق جديدة والصين -اقتصاد بحجم عشرة أضعاف- تتدافع للحصول على سلع رخيصة.

وصلت التجارة في السلع الثنائية إلى مستويات قياسية مع اقتناص الصين للنفط والفحم لمعالجة أزمة الطاقة. في الوقت نفسه، أصبحت روسيا سوقًا رئيسيًا للعملة الصينية، وتندفع الشركات الصينية لملء الفراغ الذي خلفه مغادرة العلامات التجارية الغربية.

تجارة قياسية

ارتفع إنفاق الصين على السلع الروسية في أغسطس بنسبة 60% عن العام الماضي، ووصل وفقًا لإحصاءات الجمارك الصينية إلى 11.2 مليار دولار، متجاوزًا مكاسب يوليو البالغة 49%.

وفي غضون ذلك، قفزت شحناتها إلى روسيا في أغسطس بنسبة 26% إلى 8 مليارات دولار، متسارعة أيضًا عن الشهر السابق.

,كما ارتفع إجمالي تجارة السلع بين الصين وروسيا في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 31% إلى 117.2 مليار دولار، وهو ما يمثل 80% من إجمالي العام الماضي والذي سجل رقمًا قياسيًا بلغ 147 مليار دولار.

قال كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية السابق للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة في الولايات المتحدة: “إن روسيا بحاجة إلى الصين أكثر مما تحتاجها الصين.”

وأضاف: ” يفقد بوتين أصدقاءه بسرعة مع استمرار الحرب في أوكرانيا ويزداد اعتماده بشكل متزايد على الصين، التي يبلغ حجم اقتصادها عشرة أضعاف اقتصاد روسيا.”

بالنسبة للصين، تمثل روسيا الآن 2.8% من إجمالي حجم تجارتها، وهو أعلى قليلاً من حصة 2.5% في نهاية العام الماضي. لدى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حصص أكبر بكثير.

كانت الصين بالفعل أكبر شريك تجاري منفرد لروسيا قبل الحرب، وكانت تمثل 16% من إجمالي تجارتها الخارجية.

لكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم اكتسب أهمية أكبر بكثير بالنسبة لروسيا التي غرقت في ركود بسبب العقوبات الغربية.

توقف البنك المركزي الروسي عن نشر بيانات تجارية مفصلة عندما بدأت الحرب في أوكرانيا. ولكن قام مركز Bruegel الأوروبي بتحليل إحصاءات من أكبر 34 شريكًا تجاريًا لروسيا مؤخرًا، وقدّر أن الصين شكلت ما يقرب من 24% من صادرات روسيا في يونيو.

وفقًا لأحدث بيانات الجمارك الصينية، حلت روسيا محل السعودية في مايو كأكبر مورد للنفط للصين، وقد احتفظت موسكو بهذا المركز الأول لمدة ثلاثة أشهر متتالية حتى يوليو.

كما سجلت واردات الصين من الفحم من روسيا أعلى مستوى لها في خمس سنوات عند 7.42 مليون طن متري في يوليو.

هل أصبح اليوان الدولار الجديد في روسيا ؟

أدت الحرب الأوكرانية إلى ارتفاع الطلب على اليوان الصيني في روسيا، حيث أدت العقوبات الغربية إلى عزل موسكو إلى حد كبير عن النظام المالي العالمي وقيّد وصولها إلى الدولار واليورو.

بلغت تجارة اليوان في بورصة موسكو 20% من إجمالي أحجام التداول للعملات الرئيسية في يوليو، بارتفاع من 0.5% في يناير، وفقًا لما ذكرته وسيلة الإعلام الروسية كوميرسانت.

كما سجلت أحجام التداول اليومية في سعر صرف اليوان والروبل رقمًا قياسيًا جديدًا الشهر الماضي، متجاوزة تجارة الروبل مقابل الدولار لأول مرة في التاريخ، وفقًا لوسيلة الإعلام الروسية التي تديرها الحكومة RT.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SWIFT، نظام المراسلة الذي تستخدمه المؤسسات المالية عالميًا لمعالجة المدفوعات الدولية، كانت روسيا ثالث أكبر سوق في العالم للمدفوعات باليوان خارج البر الرئيسي للصين في يوليو، بعد هونج كونج والمملكة المتحدة. لم تظهر الدولة حتى على قائمة SWIFT لأفضل 15 سوقًا لليوان في فبراير.

كما تتجه الشركات والبنوك الروسية بشكل متزايد إلى اليوان من أجل المدفوعات الدولية. بالنسبة لبكين، يعد ذلك بمثابة دفعة لطموحاتها في جعل اليوان عملة عالمية.

الشركات الصينية تملأ الفراغ

تملأ الشركات الصينية الفراغ بعد مغادرة العلامات التجارية الغربية لروسيا.

استحوذت الهواتف الذكية الصينية على ثلثي مجموع المبيعات الجديدة في روسيا بين أبريل ويونيو، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن شركة إم فيديو إلدورادو الرائدة في مجال الإلكترونيات في روسيا.

كانت شاومى Xiaomi صانع الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في روسيا في يوليو، حيث استحوذت على 42% من السوق.

وكانت شركة سامسونج، التي اعتبرت في يوم من الأيام رائدة في السوق، تمتلك 8.5% فقط من السوق في يوليو، أما نسبة آبل فقد كانت 7%. كانت الشركتان تمثلان ما يقرب من نصف السوق الروسية قبل غزو أوكرانيا، لكنهما علقتا مبيعات المنتجات الجديدة في البلاد بعد بدء الحرب.

كما غمرت السيارات الصينية روسيا. فقد شكلت سيارات الركاب من قبل الشركات المصنعة الصينية ما يقرب من 26 % من السوق الروسية في أغسطس، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لوكالة التحليلات الروسية أوتوستات، وذلك مقارنة بـ 9.5% فقط في الربع الأول.