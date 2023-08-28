تقرير برلماني: «البترول» تستهدف 960 مليار جنيه ناتجا محليا من استخراجات الغاز الطبيعي والخام في 2024-2023

كشف تقرير برلمانى، حصلت «المال» على نسخة منه، أن وزارة البترول تستهدف فى خطتها الاستثمارية بموازنة العام المالى الحالى بلوغ الناتج المحلى لقطاع الاستخراجات البترولية نحو 960 مليار جنيه، مقابل 826 مليارا فى 2023/2022، بمعدل نمو بلغ %16.2.

ووفقًا للتقرير فإن الناتج المحلى لقطاع الاستخراجات سيسجل نحو 1.14 تريليون جنيه بنهاية خطة التنمية المستدامة للدولة، بمتوسط معدل نمو يقدر %20 خلال تلك الفترة.

يشار إلى أن وزارة البترول تستهدف زيادة إنتاجها من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعى وأخرى إلى 1090 مليار جنيه فى عام 2024/2023، مقابل 939 مليارًا بالعام المالى الماضي، بنسبة نمو %16 ونحو 1288 مليارا فى 2026/2025، بمعدل نمو سنوى %18.5.

من جانبه، أكد النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قيامها بإصدار عددًا من التوصيات بشأن الخطة الاستثمارية لقطاع البترول، أهمها مواصلة تفعيل اتفاقيات للبحث والتنقيب، وطرح مزيد من المزايدات العالمية على منصة بوابة للاستكشاف والإنتاج الرقمية مصر، إضافة إلى التوسع فى حفر الآبار الاستكشافية.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة قطاع البترول، بهدف إدارة الشركات على أسس اقتصادية.

وأكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن حجم الناتج المحلى لقطاع الاستخراجات يمثل حصة مصر من إنتاج الغاز الطبيعى والبترول الخام، لافتا إلى القدرة على بلوغ تلك المستهدفات المحددة بالتقرير البرلمانى.

ورجح فى تصريحاته لـ«المال» حدوث انتعاشة بحجم استثمارات الشركات الأجنبية بمشروعات البحث والتنقيب فى المياه العميقة بالبحرين المتوسط والأحمر خلال الفترة المقبلة.

بينما قال مسئول حكومى بقطاع البترول إنه رغم أن العام المالى الحالى شهد العديد من التحديات العالمية، لكن القطاع يجذب أنظار كبرى الكيانات الدولية لضخ استثمارات جديدة بمشروعات الاستخراج والبحث والتنقيب والاستكشاف خاصة عن الغاز الطبيعى بالمياه العميقة.

ولفت إلى أن قطاع البترول فى مباحثات دورية مع الشركات الأجنبية العاملة بمشروعات استخراج الغاز الطبيعى والزيت الخام لزيادة حجم استثماراتها الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قيمة الناتج المحلى لنشاط ومشروعات استخراج الغاز الطبيعى والبترول الخام محددة بالأساس على قيمة الخام العالمى ومتوسط الأسعار العالمية المحددة بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى.

ورجح المسئول زيادة نشاط الشركات الأجنبية بمشروعات الاستخراج والبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى والزيت الخام خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وأوضح أن كبرى الكيانات الأجنبية العاملة بمشروعات البحث والتنقيب والاستخراج فى مصر مثل شيفرون وإينى الإيطالية وشل وأباتشى الأمريكية وغيرها تبدى رغبة مستمرة فى التوسع والتعرف على مزيد من الفرص الاستثمارية بقطاع البترول وبنشاط البحث والتنقيب.