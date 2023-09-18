تقرير برلمانى: 35 هيئة اقتصادية تستهدف 195.9 مليار جنيه أرباحا بالعام المالى الحالى

كشف تقرير برلمانى عن استهداف 35 هيئة اقتصادية حكومية تحقيق صافى ربح خلال العام المالى الحالى يصل لنحو 195.9 مليار جنيه مقابل 113.6 مليار فى 2023/2022 .

وتضمن التقرير الذى اطلعت عليه “المال” أن الارتفاع المرتقب فى الأرباح يبلغ 82.3 مليار جنيه، فيما تمثل تلك الهيئات نحو %59.3 من إجمالى نظيرتها الاقتصادية البالغة 59 وتعمل فى عدة مجالات.

وتضم القائمة عدة هيئات منها “قناة السويس”، “المجتمعات العمرانية”، “تنظيم الاتصالات”، “ميناء الإسكندرية”، “الغاز والمرافق”، “الطاقة الجديدة والمتجددة”، و”تطوير العشوائيات”، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وذكر التقرير أن هيئة قناة السويس مستهدف أن تحقق نحو 140 مليارا و 933 مليون جنيه لتستحوذ على 71.9 % من قيمة الأرباح المتوقعة فى 2023 – 2024، يليها «التآمين الصحى» الشامل ستقتنص %11.7 من النتائج المتوقعة بحصيلة 22.9 مليار، يعقبها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باستهداف 3.1 %بقيمة مقدرة 6 مليارات، ثم «المجتمعات العمرانية الجديدة» بواقع 3 مليارات، تليها «البريد» بمبلغ 3 مليارات.

وتستهدف الهيئات الخمس السالف ذكرها تحقيق ربح تبلغ قيمته نحو 175.9 مليار جنيه بنحو 89.8 % من قيمة المقدر تحقيقه لعدد 35 هيئة خلال السنة المالية 2023- 2024.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الربح الإجمالى المقدر لـ 7 هيئات للعام المالى الجاري، منها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تراجع 6.2 % العامة للبترول %92.6 وسكك حديد مصر 368 % والمطابع الأميرية %19.1 والعامة للتأمين الصحى 58.4 % وميناء دمياط 50.3 %.

وذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر للمرة الثانية ومنذ عدة سنوات ستسفر نتائج أعمالها فى السنة المالية 2024/2023 عن تحقيق ربح تقدر بـ 241 مليون جنيه، مقابل ربح مستهدفات تبلغ 1.1 مليار للسنة المالية الماضية .

وبحسب التقرير فقد جاءت «التنمية الصناعية» فى المركز الأول وفقا للترتيب حسب الأهمية النسبية فى ارتفاع أرباحها خلال العام المالى الحالى، نظرًا لترجيحات نموها بنسبة 25.8 % ، يليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بـ 8.9 %، ثم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بنسبة 3 %،

كما تستهدف الهيئة المصرية للمساحة تحقيق زيادة فى الأرباح قيمتها %172.7 إلى جانب جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بواقع %41.9 ، و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر %21.3 ، و الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بخلاف البريد بواقع 7.1 % و الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات %6.6

وتطرق التقرير إلى توضيح عدة اختلافات فى التشريعات المنظمة لطريقة توزيع أرباح تلك الجهات، والتى تشمل أن ترجع الأرباح بالكامل إلى الخزانة العامة، وأخرى مرحلة إلى السنة المالية المقبلة، وشريحة أخيرة ما بين توزيع حصة بين الخزانة والترحيل بالاتفاق بين وزير المالية مع الوزير المختص.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بالأرباح المقدرة للعام المالى الحالى، فسيتم توزيع 66.1 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة، و 37.7 مليار فى صورة فائض مرحل للعام التالى، وأخيرا 92.1 ملياراً فى حساب الاحتياطيات.

تطور قيمة أرباح الهيئات الاقتصادية العامة منذ عام 2017