تقرير برلمانى: 29 مليار جنيه خسائر متوقعة لـ 14 هيئة اقتصادية فى 2024/2023

كشف تقرير برلمانى عن توقعات باحتمال تكبد 14هيئة اقتصادية خسائر تلامس 29 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى.

وأوضح التقرير الذى اطلعت عليه «المال» أن هناك زيادة سنوية متوقعة فى الخسائر تبلغ 8.7 مليار جنيه عن المقدر للعام المالى السابق والذى لامس 20.2 مليار، مشيرا إلى أن عدد الهيئات المرشحة لتكبد خسائر يمثل %23.7 من إجمالى 59 هيئة بالسوق .

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت خفض عدد الهيئات التى قد تتكبد خسائر فى العام المالى الجارى عند مقارنتها بأداء الأعوام المالية السابقة، فعلى سبيل المثال خلال عام 2022/2021 تكبدت 19 هيئة من إجمالى 55 خسائر بلغت 12.3 مليار جنيه، أما فى عام 21/20 فقد بلغت خسائرها 22 مليارا.

ورغم أن التقرير لم يذكر الهيئات المقدر لها تكبد الخسائر، إلا أنه وفقا لتصريح لوزير المالية الدكتور محمد معيط فى البرلمان يونيو الماضى فإن هناك 35 هيئة اقتصادية من المتوقع أن تحقق أرباحا مقدرة فى موازنة 2024/2023 بإجمالى 196 مليار جنيه، وفوائض بإجمالى 66.2 مليار، و37.7 مليار فائض مٌرحل.

وفى المقابل هناك هيئات تحقق الخسائر منها 3 على وجه التحديد، وتشمل الهيئة الوطنية للإعلام بواقع 12.2 مليار نتيجة ديونها لبنك الاستثمار القومى، و«القومية للأنفاق» بواقع 11.7 مليار بسبب متطلبات الوفاء بالتزاماتها لتنفيذ عدد من المشروعات العامة، وهيئة السكة الحديد بواقع 2.9 مليار جراء كلفة مشروعات التطوير والتحديث من عربات جديدة وجرارات.

وبالحديث عن نسب تواجد الهيئات الخاسرة وفقا لإجمالى الهيئات المتواجدة بالأعوام المالية، ففى 2024/2023 من المرجح وصول النسبة إلى %23.7 ولكنها فى عام 2023/2022 بلغت %22 أما فى 2022/2021 وصلت %23.6 وفى عام 20/21 لامست %30 ممثلة فى 16 هيئة من إجمالى 53 حينها. ونشرت «المال» فى السابق أن هناك 35 هيئة اقتصادية حكومية تحقيق صافى ربح خلال العام المالى الحالى يصل لنحو 195.9 مليار جنيه مقابل 113.6 مليار فى 2023/2022 من أبرزها هيئات «قناة السويس»، «المجتمعات العمرانية»، «تنظيم الاتصالات»، «ميناء الإسكندرية»، «الغاز والمرافق»، «الطاقة الجديدة والمتجددة»، و«تطوير العشوائيات»، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.