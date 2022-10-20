تقرير: انهيار أسواق الأسهم الأمريكية على غرار أزمة 1987 مستبعد

استبعدت شبكة “سى إن إن” في تقرير لها تكرار سيناريو الانهيار القصير في سوق الأسهم الأمريكية في أكتوبر 1987 الذي كان عنيفًا.

وبحسب التقرير فإنه من غير المرجح حدوث انهيار مماثل، إذ انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% في ذلك اليوم، وهو التاريخ الذي تم تخليده منذ ذلك الحين باعتباره الإثنين الأسود.

وذكر التقرير أن أي انخفاض بهذا الحجم سيكون بما يقرب من 7000 نقطة بناءً على المستويات الحالية لمؤشر داو جونز. وكان انخفاض عام 1987 بمقدار 508 نقاط.

وضع قواعد مثل وقف التداول لتجنب انخفاض بهذا الحجم مرة أخرى

منذ عام 1987 تم وضع قواعد موضع التنفيذ، مثل وقف التداول لمنع حدوث انخفاض بهذا الحجم مرة أخرى.

منذ ذلك الحين حدث ما يسمى بالانهيارات المفاجئة في الأسهم ولكن لم يكن أي منها قريب من الذي شوهد في الإثنين الأسود، حين كان معدل التضخم 3.6%، وكان جورج بوش (الأول) هو المرشح الجمهوري للرئاسة وكان جالون البنزين بـ 89 سنتا.

ووفقا للتقرير، فإنه من الواضح أنها كانت عملية بيع مكثفة بسبب الذعر.

وتحدثت CNN Business إلى جون هيرتل، الوسيط في Goldman Sachs في عام 1987، للحصول على شهادته عن الإثنين الأسود.

قال هيرتل، وهو الآن الرئيس التنفيذي ومؤسس Hirtle Callaghan، وهي شركة لإدارة الثروات تمتلك أصولًا تبلغ حوالي 20 مليار دولار، إن الإثنين الأسود كان بمثابة “لحظة فارقة، يا لها من لحظة” في وول ستريت. توقفت الآليات العادية للتداول ببساطة عن العمل.

وعلق هيرتل على الحدث بالقول: “لم يكن بإمكانك الحصول على عرض أسعار. حاول الناس البيع ولم يستطيعوا. في العادة، تقوم فقط بتقديم طلب، ويتم ذلك”.

وأضاف هيرتل أنه من المهم أيضًا أن نتذكر أنه في العام 1987، تم التعامل مع معظم التداولات فعليًا على أرضية البورصة. يتم ذلك الآن في الغالب إلكترونيًا. وقد أدى ذلك ببعض المتمرسين القدامى في وول ستريت إلى الإشارة بسخرية إلى بورصة نيويورك باعتبارها ليست أكثر من استوديو تلفزيوني.

خبير: الظروف التي أدت إلى ذلك في العام 1987 قد تغيرت بشكل كبير

قال هيرتل: “الظروف التي أدت إلى ذلك في العام 1987 قد تغيرت بشكل كبير”.

ومع ذلك، هناك بعض أوجه التشابه بين الآن وما قبل 35 عامًا.

على سبيل المثال، كانت الأسهم (قبل تراجعها في عام 2022) يتم تداولها عند تقييمات عالية تاريخيًا. وهناك الكثير من التكهنات في السوق في الوقت الحالي، حيث يراهن المتداولون على أسهم الـ “Meme” مثل GameStop وAMC وبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بالإضافة إلى استثمارات المضاربة الأخرى.

واعتمد العديد من المستثمرين عام 1987 على الارتفاع المستمر في عمليات اندماج الشركات.

قال هيرتل إنه يبدو أن هناك المزيد من المخاطر هذه الأيام: “ليس هناك شك في أن هناك المزيد من المقامرة في الأسواق الآن”.

أشار هيرتل أيضًا إلى أنه في حين أن أسعار الفائدة تتحرك الآن إلى أعلى بفضل سلسلة من الارتفاعات التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، إلا أنها ليست قريبة من مستويات العام 1987. يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاليًا حوالي 4%، مقارنة بما يقرب من 10% قبل حادث الاثنين الأسود.

ولكن هناك فرق كبير آخر بين الآن و1987 قد يكون أكثر خطورة. تحول الإثنين الأسود، بعد فوات الأوان، إلى صورة عابرة في سوق صاعدة قوية واقتصاد قوي خلال سنوات ريجان.

الموجة الحالية من تقلبات السوق مؤشر مقلقة

ومع ذلك، فإن الموجة الحالية من تقلبات السوق هي علامة مقلقة ونذير محتمل للركود. قد يعني ذلك المزيد من الجانب السلبي في المستقبل للأسهم.

قال ماركو بيرونديني، رئيس الأسهم في Amundi US: “المشكلة الكبيرة التي نواجهها هي ما إذا كانت توقعات الأرباح للعام المقبل صحيحة، تأخذ توقعات الأرباح للعام 2023 في الاعتبار قدرًا كبيرًا من النمو المتوقع للاقتصاد الذي أقله سوف يتباطأ بشكل كبير ومن المحتمل جدًا دخوله في الركود.”

وأضاف بيرونديني، الذي يعمل مع “أموندي” منذ العام 1991، أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تزال منخفضة تاريخيًا، إلا أن سرعة وحجم الارتفاعات الحالية غير مسبوقة. يمكن أن ينتهي الاحتياطي الفيدرالي بكسر شيء ما في الأسواق أو الاقتصاد. وتابع: “من الصعب التكهن بعواقب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي”.