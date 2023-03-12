تقرير: انخفاض العجز التجاري لليونان بنسة 21.9% في يناير

سجلت اليونان انخفاضا في العجز التجاري بنسبة 21.9%، في يناير الماضي، بينما شهدت زيادة في قيمة الصادرات حوالي 6 مرات عن معدل النمو في الواردات.

وطبقاً لتقرير بشأن تجارة البضائع لهيئة الإحصاء اليونانية، بلغ إجمالي قيمة الواردات 6.82 مليار يورو في يناير الماضي، من 6.45 مليار يورو في الشهر نفسه من 2022، بزيادة 5.8%، باستثناء منتجات النفط.

وزادت الواردات بشكل عام 3.8%، بينما ارتفعت 4.2%، باستثناء منتجات النفط والسفن، حسبما ذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات 4.46 مليار يورو من 3.42 مليار يورو في يناير الماضي، بزيادة 30.2%، باستثناء منتجات النفط وزادت الصادرات 17.5%، باستثناء منتجات النفط والسفن، ارتفعت الصادرات 17.3%.

وتراجع العجز التجاري 21.9%، ليصل إلى 2.36 مليار يورو من 3.02 مليار يورو في يناير الماضي (باستثناء منتجات النفط، تراجع العجز 12.7%).