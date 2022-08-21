تقرير: انتعاش تأمينات الحياة بفضل ارتفاع الوعي بعد جائحة «كورونا»

انتعش نشاط تأمينات الحياة على مستوى العالم بفضل الوعي المتزايد بالمخاطر بعد جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” في زيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية، وكشف تقرير سيجما الصادر عن معهد “سويس رى” للتأمين أنه من المتوقع أن تنكمش القيمة الحقيقية للأقساط العالمية بشكل طفيف بنسبة 0.2٪ في عام 2022.

توقعات بانخفاض أقساط الادخار نتيجة انخفاض الدخول

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تنخفض أقساط تأمين الادخار، التي تمثل أكثر من ثلاثة أرباع قطاع تأمين الحياة، نتيجة ظروف السوق المالية المتقلبة وانخفاض الدخل، إلا أنه من ناحية أخرى، سيؤدى الوعي المتزايد بالمخاطر بعد الجائحة، وكذلك قيام شركات التأمين بتغيير نماذج أعمالها لتكون مستعدّة بشكل رقمي لزيادة الطلب على منتجات الرعاية الصحية والحماية، علاوة على ذلك، ستدعّم أسعار الفائدة المرتفعة الطلب على منتجات الادخار.

وأضاف التقرير أن قطاع تأمين الحياة سوف يشهد في عام 2023 ارتفاعاً في القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 1.9٪ ، مع انعكاس التحسن في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة، كذلك من المتوقع حدوث تحسن معتدل في ربحية قطاع تأمين الحياة هذا العام، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، سيظهر تعزيز أكبر لعائدات الاستثمار خلال المدى المتوسط ​​إلى الطويل، حيث تبدأ الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت في المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين على الحياة في التحول. بالإضافة إلى ذلك، في حين أنه من المحتمل استمرار المطالبات المتعلقة بكوفيد-19 في عام 2022، فقد تنخفض شدة المطالبات مع تزايد قدرة العالم على التكيف و التعايش مع الفيروس.

توقعات نمو الأقساط عالميا

ولفت التقرير إلى أنه على المستوى الإجمالي وبالقيم الحقيقة، من المتوقع أن يتوقف نمو أقساط التأمين العالمية هذا العام إلا أنه سيتمتع بأداء أقوي في عام 2023، سيؤثر التباطؤ الاقتصادى على نمو سوق التأمين العالمى فى عامي 2022 و 2023، مع توقع نمو إجمالي أقساط التأمين (الحياة والممتلكات) بمتوسط سنوى أقل من الاتجاه العام بنسبة 1.2 ٪ بالقيمة الحقيقية، إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالى حجم أقساط التأمين 7 تريليون دولار أمريكي لأول مرة على الإطلاق بحلول نهاية عام 2022.

وكشف التقرير عن استمرار تشدد الأسعار فروع التأمين فى دعم النمو الإسمى لأقساط التأمين فى تأمين الممتلكات، غير أنه سيتم تعويض ذلك بشكل جزئى من خلال زيادة المطالبات، يجب أن يحاول قطاع التأمين على الحياة الإستفادة من زيادة الوعى بالمخاطر والإقبال على التفاعل الرقمى. ومن ناحية أخرى، يعد الجانب الإيجابى المتوقع حدوثه هو أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت ربحية الصناعة من خلال تحقيق عوائد استثمار أعلى.

تأثير كورونا أقل حدة من انعكاس الأزمة المالية العالمية

يتوقع التقرير، إنعكاساً للظروف الاقتصادية الحالية، أن يتسم وضع أسواق التأمين بالثبات هذا العام. وعلى المستوى الإجمالى، سيظل معدل النمو ثابتاً بشكل أساسى فى إجمالى الأقساط العالمية (الحياة والممتلكات معاً، قد تم بناء التقديرات الخاصة بزيادة إجمالى الأقساط على أساس التعافى القوى في السوق من المستويات المنخفضة التى سببها كوفيد-19 واستمرار تشدد السعر فى تأمين الممتلكات ونمو الأقساط بشكل أقوى فى الأسواق الناشئة على وجه الخصوص .

وأوضح التقرير أنه ستكون أحجام الأقساط العالمية أعلى بنسبة 17٪ مما كانت عليه في نهاية عام 2019 قبل اندلاع أزمة كوفيد-19. وتعكس الزيادة خلال تلك الفترة الزمنية البالغة ثلاث سنوات المرونة الإجمالية لأسواق التأمين على مدار فترة الوباء، كذلك الانتعاش القوى فى العام الماضى، يجدر الإشارة هنا إلى أن الانخفاض في الأقساط العالمية الناتج عن صدمة كوفيد-19 كان أقل حدة من الانخفاض الذى شوهد خلال الأزمة المالية العالمية (فى الفترة 2008-2009) ومع وجود معدل نمو أعلى من الاتجاه العام بنسبة 3.4٪ بالقيمة الحقيقية لعام 2021.