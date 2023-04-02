تقرير: اليوان الصيني يصبح ثاني أكبر عملة احتياطية دولية في البرازيل

أصبح اليوان الصيني ثاني أكبر عملة احتياطية في البرازيل، متجاوزا العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، حسبما اعلن البنك المركزي البرازيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أن تقرير إدارة الاحتياطيات الدولية، الذي نشره البنك المركزي البرازيلي على موقعه الرسمي على الإنترنت، افاد بأن زيادة حصة الرنمينبي في احتياطيات النقد الدولي للبرازيل تعكس العلاقات الاقتصادية الآخذة في التعمق بين البرازيل وأكبر شريك تجاري لها الصين.

وأضاف التقرير أنه بحلول نهاية عام 2022، بلغت نسبة اليوان في احتياطيات النقد الدولي للبرازيل 5.37 %، متجاوزة نسبة اليورو التي بلغت 4.74%.

وأصبح اليوان أحد عملات احتياطيات النقد الدولي للبرازيل في عام 2019.

وفي الوقت الحاضر، لا يزال الدولار الأمريكي يهيمن على احتياطيات النقد الأجنبي في البرازيل، حيث يمثل 80.42%.

كما أشار البنك المركزي البرازيلي في التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبرازيل انخفض من 362.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 324.7 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بسبب الخسارة في عائدات المحافظ وسط ارتفاع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) وارتفاع قيمة الدولار.