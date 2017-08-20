تقرير الموقف التعاقدي للمطورين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

■ توقيع العقود النهائية لتنمية 11.6 كيلو متر بالسخنة ■ «تيدا» تسلم الطريق الدائرى إلى شركة «التنمية الرئيسية»نادية صابرحصلت «المال» على نسخة من تقرير الموقف التعاقدى للمطورين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.كشف التقرير أنه تم توقيع عقود نهائية

■ توقيع العقود النهائية لتنمية 11.6 كيلو متر بالسخنة

■ «تيدا» تسلم الطريق الدائرى إلى شركة «التنمية الرئيسية»



نادية صابر

حصلت «المال» على نسخة من تقرير الموقف التعاقدى للمطورين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كشف التقرير أنه تم توقيع عقود نهائية على تطوير وتنمية حوالى 11.6 كيلو متر مربع، تمثل نحو 57.01 % من إجمالى مساحة 20.4 كيلو متر بمنطقة السخنة.

وأكد أن مساحة الطريق الدائرى المحيط بالأرض المخصصة لشركة تيدا مصر للاستثمار، تبلغ حوالى 0.3 كيلو متر، وتقوم شركة تيدا بإنشاء الطريق، وتسليمه لشركة التنمية الرئيسية لتشغيله وإداراته، وأوضح أن تلك المساحة لا تدخل ضمن مساحة الـ 6 كيلو متر المتعاقد عليها مع تيدا.

يرتكز دور شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، فى تخطيط وتصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرافق والبنية الأساسية، بالمنطقة الاقتصادية، وتقديم جميع الخدمات للمطورين الصناعيين والمستثمرين.

وأوضح التقرير أنه تم استقطاع مساحة حوالى 0.34 كيلو متر نظرا لوجود تداخلات وإشغالات بأرض المنطقة الاقتصادية، وتمثل حوالى 1.67 % من المساحة الكلية للمنطقة، والتى تصل إلى 20.4 كم. أكد التقرير أن المساحة المتبقية من أراضى المنطقة الاقتصادية، تبلغ حوالى 8.13 كم، وتمثل %39.85 تقريبا من المساحة الكلية، موضحا أن المدة الزمنية المتوقعه للانتهاء من تنمية وتطوير وتشغيل الـ ـ20.4 كم، هى 15 عاماُ تقريباُ.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروعات، والعقود التى تم توقيعها هى عقود نهائية لتنميته وتطوير المنطقة، وتمثل استثمارات بقيمة 9.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 730 مليون جنيه استثمارات بالعملة المصرية، مشيرا إلى أن فرص العمل التى توفرها تلك العقود تصل إلى 68.400 فرصة عمل.

وذكر التقرير أن شركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، تعد مطور صناعى لتنمية وتطوير مساحة 6 كيلو مترات، لتكون منطقة صناعية، موضحاُ أن أهم الصناعات المستهدفة تتضمن صناعات الأجهزة الكهربائية، والمعدات الميكانيكية، وصناعات وسائل النقل والمواصلات، وصناعات تكنولوجيا المعلومات، وصناعات أخرى كيمائية ومكملة.

وأوضح أنه سيتم تنمية المساحة المحددة على 3 مراحل، كل مرحلة بمساحة 2 كيلو متر، لتصل كل مرحلة إلى من 4 – 5 سنوات، وتصل حجم الاستثمارات المتوقعة للبنية الأساسية إلى 200 مليون دولار، بمشاركة ما يقرب من 200 شركة متوقعة، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار، مع توفير فرص عمل تصل إلى 40 ألف فرصة.

وأضاف أن العقد النهائى لشركة «راية للتصنيع والخدمات اللوجيستية»، يتضمن إنشاء مصانع مواد غذائية ومنطقة لوجيستية، تشمل (مساحات تخزين، وسيارات، وحاويات، وبضاع عامة، وموقف سيارات، ومركز صيانة، ومبانى إدارية)، على مساحة 200 ألف متر مربع.

وأوضح التقرير أن المدة الزمنية المتوقعة للانتهاء من المشروع تصل إلى 3 سنوات، بإجمالى تكاليف تصل إلى 200 مليون جنيه، ومن المتوقع تشغيل ما بين 600 إلى 800 عامل.

يذكر أن الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، كان قد اجتمع مع أعضاء مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية، فى أول اجتماعاته، لمناقشة جدول أعمال الفترة المقبلة، وكذلك اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.

وصرح «مميش» بأن المنطقة الاقتصادية تقدم تسهيلات للمطورين الصناعيين والمستثمرين، لضخ استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، لافتاً إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على تسريع وتيرة معدلات تنفيذ المشروعات، ليتم الانتهاء منها فى يونيو 2018 المقبل. وأضاف مميش أن الاتفاقيات والتسويات والعقود المبرمة بين المنطقة الاقتصادية والمستثمرين، تركز على إرضاء الطرفين بما لا يخل بحقوق الدولة، مؤكداً على أن المصلحة العامة تقتضى دعم مزيد من المشروعات، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحقيق إضافة للمنطقة والاقتصاد المصرى.

وأكد أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تسير فى مسارين متوازيين، أولهما يهدف إلى تسوية المشاكل القديمة العالقة مع المستثمرين، والثانى يتمثل فى جذب استثمارات جديدة للمنطقة، بما توافق مع خطة تنمية وتطوير المنطقة.