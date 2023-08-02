تقرير: المصريون أنفقوا 923.8 مليون دولار على شراء المجوهرات بالنصف الأول (جراف)

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن إنفاق المصريين 923.8 مليون دولار على شراء المجوهرات خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 973.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بتراجع 5%.

وأشار التقرير إلى المصريين اشتروا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2023 ما يقرب من 14.9 طن من المجوهرات، مقابل 16.2 طن خلال الفترة نفسها من 2022.

وأوضح التقرير أن الطلب على المجوهرات فى مصر هبط خلال الربع الثاني من العام الحالى بنسبة تصل إلى 8%، ليتراجع إلى 6.9 طن، مقارنة بـ 7.4 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتابع: انخفض إنفاق المصريين على الذهب على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري بنسبة تصل إلى 3%، ليسجل 435.8 مليون دولار، مقابل 447.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022.

مصر التاسعة عالميًا فى شراء المجوهرات

وأشار تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن مصر جاءت فى المركز التاسع عالميًا فى شراء الذهب خلال النصف الأول من العام الحالى.

وأضاف التقرير إلى أن الصين جاءت على قمة الشعوب الأكثر إقبالًا على شراء المجوهرات تلك الفترة، بإجمالى 327.8 طن، بزيادة تصل إلى 17%.

وأنفق الصينيون ما يقرب من 20.3 مليار دولار على شراء المجوهرات خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى، بزيادة عن نفس الفترة من العام الماضى 20%.

وجاءت الهند فى المركز التاني بقائمة الشعوب الأعلى طلبًا على المجوهرات خلال النصف الأول من العام الحالى، رغم تراجعه 12%، ليهبط إلى 207 طنًا.

فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية فى المركز الثالث بعد أن هبط الطلب على المجوهرات بها بنسبة تصل إلى 7%، ليسجل 59.2 طن.

أما المركز الرابع فجاء من نصيب الإمارات، لتصبح الأولى عربيًا فى شراء المجوهرات، بعد أن سجلت الطلب بها 20.3 طن خلال النصف الأول من العام الحالى، بتراجع 21%.

وفى المركز الخامس، جاءت تركيا، والتى شهدت نموًا فى مستويات الطلب على المجوهرات بها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 25%، بإجمالى 19.3%.