تقرير: المصريون أنفقوا 4.4 مليار دولار على شراء الذهب والمجوهرات خلال 9 أشهر

أظهر تقرير نشر على موقع مجلس الذهب العالمي إنفاق المصريين 4.4 مليار دولار على شراء المعدن الأصفر والمجوهرات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن المصريون تمكنوا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي من شراء 67.9 طن من الذهب والمجوهرات، مقارنة بـ 63.7 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 6.6%.

وارتفع انفاق المصريين خلال تلك الفترة من العام الحالى 25.7% على الذهب والمجوهرات، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من 2022.

إنفاق المصريين على الذهب

قدر مجلس الذهب العالمي إنفاق المصريين على المعدن الأصفر أول 9 أشهر من العام الحالي بـ 2.9 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 31.8%.

وبلغ إجمالى مشتريات المصريين من المعدن النفيس على مدار هذه الفترة من هذا العام 46.4 طن، مقابل 38.5 طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 20.5%.

الإنفاق على شراء المجوهرات

قفز إنفاق المصريين على شراء المجوهرات خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من هذا العام بنسبة تصل إلى 15.4%، ليسجل 1.5 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.

وعلى الرغم من زيادة الإنفاق على المجوهرات، إلا أن الطلب عليها تراجع هذا العام ليسجل 21.5 طن، مقابل 25.2 طن خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى، بإنخفاض بلغت نسبته 14.7%.

صادرات مصر من الذهب

تراجعت خلال أول 9 أشهر من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، لتسجل 1.113 مليار دولار، بما يعادل نحو 34.2 مليار جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى لمواد البناء، فى تصريحات لـ«المال» أن صادرات المعدن الأصفر والحلى والمجوهرات تراجعت بنسبة تصل إلى %4 خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتى سجلت حوالى 1.158 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت فى المركز الأول كأكثر الدول المستوردة للذهب المصري، بقيمة تصل إلى 534 مليون دولار، ويليها دولة كندا بواقع صادرات تسجل 372 مليون دولار، وفى المركز الثالث جاءت سويسرا بصادرات سجلت 6.2 مليون دولار.

وأشارت إلى أن السوق السعودية جاء فى المركز الرابع لاستقبال صادرات الذهب والمجوهرات بواقع 3 ملايين دولار، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى مليونى دولار.

وأرجعت المصادر انخفاض الصادرات المصرية من الذهب والحلى إلى نقص الذهب الخام فى السوق المصرية فى مطلع العام الجاري، ما تسبب فى انخفاض الكميات المصدرة، بالإضافة إلى أن قيام بعض المواطنين بشراء السبائك الذهبية تسبَّب أيضًا فى عجز الكميات المصدرة للخارج.