تقرير: القاهرة ضمن أفضل 5 وجهات دولية للمسافرين السعوديين

أصدرت شركة المسافر- إحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية- تقريرًا جديدًا يكشف عن أحدث الاتجاهات المميزة للرحلات لدي مواطني المملكة سواء الوجهات الداخلية أو الخارجية.

ويُظهر التقرير أن أفضل الوجهات الدولية للمسافرين السعوديين هى دبي والقاهرة ولندن واسطنبول والدوحة، مشيرا إلى أنه منذ استئناف السفر إلى تركيا في صيف عام 2022، عادت الوجهة إلى واحدة من أفضل الخيارات للمسافرين السعوديين.

من ناحية أخرى، حافظت الدوحة على جاذبيتها للمسافرين السعوديين كوجهة ترفيهية، حتى بعد كأس العالم في الربع الأاخير من عام 2022، وتشمل الوجهات الرائجة بانكوك، روما، وسيول بالإضافة الى وجهات آسيوية أخرى تكتسب شعبية أيضًا.

ووفقًا للتقرير الجديد، فإن الطلب على السفر الداخلي في المملكة العربية السعودية لا يزال قويًا فقد شكلت الحجوزات المحلية في العام الحالي نسبة 56٪ من إجمالي الحجوزات مرتفعة من نسبة 47٪، المسجلة في نفس الفترة من العام 2019 قبل الجائحة.

وتواصل مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام وأبها السيطرة على الساحة الداخلية للسفر ضمن قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين في جميع الأوقات، في حين تشمل الوجهات الرائجة للرحلات داخل المملكة العربية السعودية العلا والطائف ونجران.

فيما يتعلق بقنوات الحجز، تُظهر البيانات أن نسبة 89٪ من إجمالي الحجوزات تتم عبر القنوات الرقمية مقارنة بنسبة 11٪ عبر القنوات غير الرقمية، ويتم إجراء ما يقارب من نصف الحجوزات عبر الفروع بنسبة 49٪، مما يشير إلى أن المسافرين السعوديين يتطلعون إلى الحصول على خدمات استشارية لسفر الرحلات الترفيهية في المملكة.

ويوضح التقرير أن المسافرين السعوديين ينفقون بشكل عام أكثر على رحلات أطول، فقد زاد متوسط طول الرحلة بنسبة 13٪ إلى 9.1 يومًا، مقارنة بـ 8 أيام في عام 2019، في حين زاد متوسط قيمة الطلب بنسبة 15٪ منذ فترة ما قبل الجائحة.

شهدت الرحلات الداخلية في المملكة العربية السعودية ارتفاعًا كبيرًا في متوسط طول الرحلة بنسبة 36٪ والتي تستغرق 5 أيام في عام 2023 مقارنة بـ 3.7 يومًا في عام 2019، ما يؤدي إلى إنفاق المزيد في الرحلات الداخلية.

كما انعكس في ارتفاع متوسط قيمة الطلب المحلي بنسبة 40٪ في عام 2023 مقارنةً بعام 2019، وارتفع متوسط فترة الحجز للسفر الداخلي بنسبة 12٪ إلى 7.7 يومًا في عام 2023 ، مقارنة بـ 6.9 يومًا في عام 2019، مما يشير إلى أن السعوديين يستغرقون وقتًا أطول في التخطيط لرحلاتهم الداخلية.

بشكل عام، زادت حجوزات الفنادق من فئة الخمس نجوم من 46٪ من إجمالي حجوزات الفنادق في بداية عام 2019 إلى 52٪ في عام 2023.

ويفضلون المسافرون بشكل متزايد شركات طيران منخفضة التكلفة على شركات النقل ذات الخدمة الكاملة عند حجز رحلاتهم الجوية ففي عام 2023، حجوزات شركات طيران منخفضة التكلفة مثلت 62٪ من إجمالي حجوزات الطيران، بارتفاع ملحوظ من 47٪ في عام 2019.

بينما انخفضت حجوزات شركات النقل ذات الخدمة الكاملة من 53٪ في عام 2019 إلى 38٪ في عام 2023، ويعزى هذا التوجه بشكل رئيسي إلى زيادة قدرة استيعاب شركات الطيران المنخفضة التكلفة وتوسعها في المسارات الجوية، مما يجعلها خيارًا اقتصاديا للمسافرين الذين يفضلون إنفاق المزيد في وجهتهم.

تشمل الاتجاهات الرائجة الأخرى زيادة في عدد المسافرين المنفردين الذين يمثلون 24٪ من المسافرين في عام 2023، بارتفاع ملحوظ من 14٪ في عام 2019؛ وبالإضافة إلى ذلك، تشهد خدمات المسافر كونسيرج، وهي أول خدمة كونسيرج سفر في المملكة العربية السعودية، زيادةً في الطلب على رحلات الصحة والإقامة الفاخرة و قضاء شهر العسل في الجزر، والتي تعتبر من الاتجاهات الرائجة في الوقت الحالي.

وأفاد مزمل أحسين الرئيس التنفيذي لشركة المسافر: “إن الرغبة المذهلة للسفر في المملكة العربية السعودية لا تزال قوية، ويظهر تقريرنا أن العملاء يفضلون إنفاق المزيد على تجارب سفر نوعية ورحلات أطول، سواء كانت داخل المملكة أو خارجها، و السعودية أصبحت وجهة ترفيهية للعديد من السعوديين الذين بدأوا في اكتشاف ثروة من الأنشطة والأماكن السياحية على عتبة بابهم”.