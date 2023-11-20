تقرير: الغرامات المالية لم تردع شركات التكنولوجيا عن مواصلة ممارساتها الضارة

قال عدد من محللي التكنولوجيا إنه رغم توقيع العديد من الغرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها لم ترتدع عن تصرفاتها، لافتين إلى أن الوقت قد حان لإجراءات أكثر فعالية، بحسب شبكة “سى إن إن”.

تتمركز معظم الدعاوى ضد عمالقة التكنولوجيا حول العالم في الدول الأوروبية التي تطبق معايير صارمة فيما يخص المنافسة السوقية الشريفة والاحتكار.

ويختلف النظام الأوروبي عن أنظمة الدول القضائية مثل الصين وأمريكا، حيث يسبق توقيع الغرامات عدد من الإجراءات القضائية الطويلة، كما يتم الإعلان عن تلك الغرامات على أنها تسويات.

ودفعت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك غرامة بقيمة 5 مليارات دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية بسبب فضيحة كامبيردج أناليتيكا في عام 2020، والتي تضمنت تسريب بيانات ما يقرب من 87 مليون دولار أميركي خلال الانتخابات الرئاسية إلى جانب تسريب بيانات نحو مليون مستخدم في إنجلترا وويلز.

وتم تغريم شركة التجارة الإلكترونية الصينية على بابا من قبل المشرعين الصينيين نحو 3 مليارات دولار في عام 2021 عقب مخالفتها قوانين مكافحة الاحتكار عقب توقيعها اتفاقيات التعامل الحصري التي منعت التجار من بيع المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية المنافسة.

وخلال الأسبوع الحالي أكدت الجهات التنظيمية الأسترالية أن منصة إكس – تويتر سابقاً – امتنعت عن دفع غرامة مالية فُرضت عليها شهر أكتوبر الماضي بنحو 610 آلاف دولار أسترالي (نحو 386 ألف دولار) عقب توجيه السلطات في أستراليا مزاعم تُفيد بأنها لم تتعاون مع السلطات بتحقيقات في ممارسات مكافحة إساءة معاملة الأطفال.

أكدت مفوضية حماية البيانات التي تعد المُنظم الرئيسي لقوانين البيانات في أيرلندا لوكالة الأنباء الفرنسية أن شركة ميتا أحد اللاعبين الكبار في القطاع لا تزال تمتنع عن دفع غرامة قيمتها مليارا يورو (نحو 2.2 مليار دولار) التي صدرت بحقها في شهر سبتمبر الماضي إلى جانب منصة تيك توك التي لا تزال مُلزمة بدفع غرامات بنحو مئات الملايين من اليوروهات عقب فرض الجهة التشريعية غرامة بحقها.