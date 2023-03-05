تقرير: الصين تخطط لرفع إنفاقها الدفاعي 7.2% في 2023

من المتوقع أن يزيد الإنفاق الدفاعي للصين خلال عام 2023 بنسبة 7.2 % مقارنة مع عام 2022 بارتفاع طفيف عن 7.1 % في ميزانية العام الماضي، حسبما ورد في تقرير صدر في افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني اليوم الأحد بشأن الميزانية.

وقال رئيس وزراء الصين لي كه تشيانج اليوم الأحد إنه يتعين على الحكومة تعزيز التنمية السلمية للعلاقات مع تايوان وعملية “إعادة التوحيد السلمي” للصين وكذلك اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان.

وتقول الصين إن تايوان الديمقراطية إقليم تابع لها وقد زادت بكين من نشاطها العسكري بالقرب من الجزيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية ردا على ما تصفه “بالتواطؤ” بين تايبه وواشنطن الداعم الدولي ومورد الأسلحة الرئيسي لتايوان.