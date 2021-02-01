تقرير: الشركات الكورية تستحوذ على ثلث السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية

ارتفعت الحصة الإجمالية للشركات الثلاثة أكثر من الضعف من 16% في عام 2019

أظهرت بيانات نمو الحصة السوقية للشركات الكورية المصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية في السوق العالمية بأكثر من الضعف مقارنة بعام 2019، حيث استأثرت الشركات الكورية بحصة قدرها 34.7% خلال 2020، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت شركة SNE للأبحاث إن شركات إل جي لحلول الطاقة، وسامسونج إس دي أي، وإس كيه انوفيشن، قدمت ما يقرب من 49.4 جيجاوات/ساعة لبطاريات السيارات الكهربائية في العام الماضي وهو ما يمثل 34.7% من الإجمالي.

وارتفعت الحصة الإجمالية للشركات الثلاثة أكثر من الضعف من 16% في عام 2019، مدعومة بالمبيعات القوية لنماذج السيارات الكهربائية الرئيسية.

ارتفعت إل جي لحلول الطاقة من المرتبة الثالثة في عام 2019 إلى المرتبة الثانية في العام الماضي

وارتفعت إل جي لحلول الطاقة من المرتبة الثالثة في عام 2019 إلى المرتبة الثانية في العام الماضي، مقدمة 33.5 جيجاوات /ساعة بزيادة قدرها 2.7 ضعف ما قدمته عام 2019.

وجاءت شركة أمبريكس المعاصرة للتكنولوجيا الصينية في المركز الأول، حيث قدمت 34.3 جيجاوات /ساعة في العام الماضي، محافظة على مكانتها الأولى للسنة الرابعة على التوالي منذ عام 2017.

بقيت سامسونج إس دي أي عند المركز الخامس

وبقيت سامسونج إس دي أي عند المركز الخامس، بحصة بلغت 5.8% في العام الماضي، بينما ارتفعت إي كيه إنوفيشن بحصة 5.4% من المركز الـ10 إلى المركز السادس خلال نفس الفترة.

واحتلت شركة باناسونيك اليابانية المرتبة الثالثة بحصة وصلت إلى 18.5%، وتليها شركة بي واي دي الصينية بحصة 6.7%.

كانت شركة إل جي ثاني أكبر مزود ببطاريات السيارات الكهربائية في الـ 11 شهرا الأولى من2020

كانت شركة إل جي لحلول الطاقة الكورية ثاني أكبر مزود ببطاريات السيارات الكهربائية في الـ 11 شهرا الأولى من2020، بعد شركة كاتل (CATL) الصينية، وفقا لما أفادت به شركة متخصصة في أبحاث السوق.

وشحنت إل جي لحلول الطاقة التي انفصلت عن إل جي للكيماويات في وقت سابق من الشهر الجاري بطاريات سيارات كهربائية تعادل 26.4 جيجاوات ساعة في الفترة من يناير إلى نوفمبر، ما يعادل 22.6% من الحصة السوقية، وفقا لبيانات إس إن إي للبحث.

وزودت كاتل الصينية السوق ببطاريات سيارات كهربائية تعادل 24.4 جيجاوات ساعة لتحافظ على موقعها في المركز الأول باستحواذها على 24.2% من الحصة السوقية، وفقا لشركة أبحاث السوق الكورية.

وجاءت باناسونيك اليابانية في المركز الثالث، بحصة بلغت 19.2%.

وزودت أكبر ثلاث شركات في هذه الصناعة على مستوى العالم شركة تيسلا أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم ببطاريات الليثيوم أيون.

وجاءت كل من شركتي سامسونج إس دي أي وإس كيه للابتكارات في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وتضاعفت الحصة السوقية التي استحوذت عليها الثلاث شركات الكورية إلى 33.9% مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بانتعاش الطلب على السيارات التي تعمل بالبطاريات.