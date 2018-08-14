تقرير التنافسية العربي: دعم الطاقة تجاوز الإنفاق على التعليم فى 2011

سمر السيدقال تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إنه لا تزال إعانات دعم الطاقة مرتفعة في معظم الدول العربية مما يؤدي إلى خلق تشوهات اقتصادية لصالح الصناعات التي تستخدم بشكل مكثف رأس المال والطاقة على حساب الأخرى كثيفة العمالة.

سمر السيد

قال تقرير التنافسية العربي لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، إنه لا تزال إعانات دعم الطاقة مرتفعة في معظم الدول العربية مما يؤدي إلى خلق تشوهات اقتصادية لصالح الصناعات التي تستخدم بشكل مكثف رأس المال والطاقة على حساب الأخرى كثيفة العمالة.

ولفت إلى أنه في عام 2011 ، مثلت إعانات الطاقة الضمنية والصريحة ما يصل إلى 10 % من إجمالي الناتج المحلي في مصر والجزائر والسعودية، كما أنها تجاوزت الإنفاق العام على التعليم في جميع البلدان العربية باستثناء المغرب وتونس.

وأشار التقرير إلى أن دعم الطاقة لا يؤدي فقط إلى تشوهات في الاقتصاد ولكنه بشكل غير متناسب يستفيد منه الجزء الأكثر ثراءً من السكان

وأوضح أن معظم الدول العربية أقرت نتيجة فرض قيود على ميزانياتها برامج إصلاح لخفض دعم الطاقة في السنوات الأخيرة.

وذكر أنه سيعتمد نجاح تنفيذ هذه الإصلاحات على المدى الطويل على قدرة الحكومات على إعلام السكان بالآثار المترتبة علي تلك الإعانات ومقاومة الضغوط من قبل جماعات المصالح المنظمة.