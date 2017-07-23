تقرير: التموين تقترح 4 أرغفة لكل مواطن يوميًا

زيادة فارق نقاط الخبز بنسبة 100%محمد مجدىكشف تقرير رسمى أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف فى اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون

زيادة فارق نقاط الخبز بنسبة 100%

محمد مجدى

كشف تقرير رسمى أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف فى اليوم لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن فى صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وحصلت “المال”، على نسخة من التقرير والذى يشير إلى معدلات الاستهلاك اليومى وفقا للتقرير أن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم فى القاهرة 2.5 رغيف / يوم، و. 2.2 رغيف / يوم فى مطروح و 2.48 رغيف /يوم فى بورسعيد و 2.9 رغيف /يوم فى السويس و 3 رغيف /يوم فى الغربية و 3.8 رغيف /يوم فى دمياط و 3.88 رغيف / يوم فى الجيزة و 3.6 رغيف /يوم فى الإسكندرية و 3.85 رغيف /يوم فى البحيرة و 3.8 رغيف / يوم فى الدقهلية و 3.88 رغيف /يوم فى الشرقية و 3 أرغفة فى الفيوم و 2.5 رغيف / يوم فى الوادى الجديد و 3.7 رغيف / يوم فى سوهاج و 2.7 رغيف /يوم فى قنا و 2.3 رغيف / يوم فى الأقصر و 3.9 رغيف /يوم فى أسوان و 3.4 فى البحر الأحمر و 2.7 غيف / يوم فى سيناء.

وتؤشر نتائج التقرير إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه فى مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ 4 أرغفة/يوم وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالى 120 رغيفا /شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها فى مقابل 150 رغيفا فى الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيها.

يذكر أن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز مكونة بطاقاتهم من 4 أفراد ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط بواقع 3.20 جنيه يومياً.

وتستهلك مصر سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح بينها 9.6 مليون طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد أكبر دول العالم استيرادا للقمح بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.



ويوصى التقرير بضرورة توجيه قيمة النقاط الجديدة بعد مضاعفتها لصرف سلع غذائية من بينها الأرز والمكرونة باعتبارهما بديلين للخبز يمكن الاعتماد عليهما فى تغيير النمط الاستهلاكى الحالى الذى أدى لارتفاع معدل استهلاك المواطن المصرى من القمح لـ 180 كيلو جرام / عام فى مقابل 85 كيلوجراما /عام متوسط الاستهلاك العالمى من القمح.

ومن المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز باجمالى انتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يوميا ليباع ب5 قروش لكل مواطن وكذا صرف السلع التموينية وفقا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشا عن كل رغيف.