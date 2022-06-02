تقرير: البورصة المصرية تهبط 8% وتخسر 48 مليار جنيه خلال مايو

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات شهر مايو المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب، وذلك بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 8.13% ليصل إلى 10150 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 6.91% إلى 1744 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 8.04 % إلى 2621 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 48 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 6.89% إلى 665.9 مليار جنيه.

وشهدت مؤشرات السوق أداء متباين خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات 447 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.76% عند 10007 نقطة، بينما صعد“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.54%، ليسجل 1735 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.45% إلى 2608 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 447 مليون جنيه تقريبًا،واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر و الأحمر، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 186 متداولة، بينما هبط 36، وبقي 92 دون تغيير.

يذكر أن 5 شركات وساطة مالية قد سيطرت على نحو 50% من تنفيذات البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي.

وتصدرت شركة المجموعة المالية تعاملات السمسرة خلال الشهر المذكور بتداولات قيمتها 5 مليارات جنيه.

واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية المركز الثاني بتداولات 4.2 مليار جنيه، ثم أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة 3.9 مليار جنيه.

وجاء شركة كايرو كابيتال في المركز الرابع بقيمة تداولات 3.1 مليار جنيه، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 2.1 مليار جنيه.