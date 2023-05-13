تقرير: الاقتصادات الناشئة تحبس أنفاسها مع اقتراب الانتخابات التركية

تضع التحولات المحتملة للمشهد السياسي فى الأسواق الناشئة هذا العام المستثمرين في حالة توتر ، إذ تزيد الانتخابات المقبلة الضغط على السندات والأسهم والعملات المتعثرة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الانتخابات التركية هى واحدة من أكثر انتخابات العام ترقبا ، كما أنه من المقرر إجراء انتخابات أخرى فيما يقرب من 12 دولة نامية ، إذ تستعد باكستان وتايلاند والأرجنتين وبولندا لإجراء انتخابات.

وبحسب بلومبرج ، فإن التحولات السياسية المحتملة تضيف طبقة أخرى من التعقيد للاستثمار في الاقتصادات النامية ، إذ تتفاقم حالة الضبابية السياسية بسبب المخاطر المرتبطة باتجاهات السياسة النقدية العالمية ، ومخاوف النمو والقلق المصرفي في الدول الغنية.

قال سيرجي ديرجاتشيف ، رئيس ديون الشركات في الأسواق الناشئة لدى Union Investment Privatfonds GmbH في فرانكفورت: “إذا اشتد عامل المخاطرة السياسية فجأة ، فقد يتفاجأ المستثمرون”.

بلومبرج: في بعض البلدان يطالب الناخبون الغاضبون بسبب أزمة غلاء المعيشة بالتغيير

وفقا لبلومبرج ، في بعض البلدان ، يطالب الناخبون الغاضبون بسبب أزمة غلاء المعيشة بالتغيير ، مما يساهم في حدوث تغييرات مفاجئة حتى قبل الانتخابات ، مثلما حدث في كولومبيا ، حيث أطاح الرئيس اليساري جوستافو بيترو بشكل غير متوقع بسبعة وزراء في أواخر أبريل مما أدى إلى اضطراب الأصول الكولومبية ، الأمر الذى نجم عنه انخفاض حاد في قيمة البيزو.

وفي تشيلي ، وجهت الأحزاب المحافظة ضربة ساحقة إلى حكومة الرئيس جابرييل بوريك ، مما قوض الأجندة التقدمية للزعيم الشاب وسلط الضوء على التراجع نحو اليمين. وعلى خلفية هذه الأخبار من المتوقع أن ترتفع الأصول التشيلية.

قال سايمون كويجانو إيفانز ، كبير الاقتصاديين في شركة Gemcorp Capital Management “يتعين على الحكومات في كل مكان العمل على خفض أسعار الطاقة والغذاء … خشية أن تتحول إلى خطر محتم على ناخبيها وتهديد لاحق للاستقرار السياسي”.

بلومبرج : الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواجه مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة

وذكرت بلومبرج أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواجه مجموعة كبيرة من أحزاب المعارضة فى الانتخابات المرتقبة، مشيرة إلى أن الليرة التركية خسرت 4.1% هذا العام مقابل الدولار لتتراجع عن أداء معظم مثيلاتها من عملات الأسواق الناشئة.

أدت التوقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة التركية واستمرار التقلبات بسبب الانتخابات إلى قيام مجموعة Swissquote Bank المصرفية وشركة سمسرة محلية إلى إعلان أنهما سيعلقون التداول على جميع أزواج عملات الليرة التركية لعدة أيام، بحسب بلومبرج.

وأوضحت بلومبرج أن الخطوة تعكس قلقًا عميقًا بشأن التقلبات الجامحة غير المتوقعة في الأسواق التركية بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات.

وأشارت بلومبرج إلى أن المخاطر كبيرة أيضًا في الأرجنتين ، التي من المقرر أن تختار رئيسها القادم في أكتوبر فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد التي تعاني من تضخم هائل نحو الركود.

وانخفض البيزو بنسبة تصل إلى 40% في الأسواق الموازية هذا العام إذ يشتري المستثمرون المحليون الدولارات للتحوط ضد تضخم بلغ 104% ، والذي لم يشهد تباطؤًا هذا العام. كما تراجعت السندات الخارجية للأرجنتين بشكل كبير مع انخفاض الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2016.

وبحسب بلومبرج ، قد تنشأ أزمة ديون وأزمة سياسية معا في بعض البلدان، مشيرة إلى أنه فى باكستان يقاتل رئيس الوزراء من أجل السلطة حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لتجنب التخلف عن السداد مع توقف خطة الإنقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي.

وقال تشارلز روبرتسون ، كبير الاقتصاديين العالميين في رينيسانس كابيتال المحدودة ، “إن أكثر ما يثير اهتمامي هو الانتخابات الباكستانية لأن البلاد قريبة جدًا من التخلف عن السداد. في الولايات المتحدة ، ينظر الجميع إلى البنوك الإقليمية الكبرى لمعرفة من التالي”.

ورغم أن الأسواق الناشئة مليئة بالمخاطر السياسية وفقا لبلومبرج، يحاول بعض المستثمرين تجاوز هذه المرحلة المتقلبة من خلال التركيز على الفرص طويلة الأجل خارج الدول التي تعاني من حالة عدم يقين سياسي .