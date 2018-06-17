تقرير: الاضطراب يسيطر على قطاع التمويل العقاري في الربع الأول

محمود زكي شهد قطاع التمويل العقاري اضطرابا كبيرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير حيث انخفضت حجم التمويلات العقارية من جانب الشركات بنسبة 26.5% وتراجعت قيمة التمويلات التي حصل عليها عملاء المحافظ بنسبة 31%، في حين ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 11% كذلك إرتفع أرصدة شركات التمويل بنس

محمود زكي

شهد قطاع التمويل العقاري اضطرابا كبيرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير حيث انخفضت حجم التمويلات العقارية من جانب الشركات بنسبة 26.5% وتراجعت قيمة التمويلات التي حصل عليها عملاء المحافظ بنسبة 31%، في حين ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 11% كذلك إرتفع أرصدة شركات التمويل بنسبة 12,3% خلال تلك الفترة.

كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن تراجع حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل من أول العام وحتى نهاية شهر فبراير 2018 بنسبة 26.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي التمويل العقاري منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير قيمة 309.6 مليون جنيه مقابل 421.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى فبراير 2018 بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه، مقابل 7.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل منذ بداية النشاط وحتى فبراير بلغت حوالي 3.7 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس المدة من العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 12.3%.

وأشار إلى أن قيمة إعادة لتمويل العقاري الممنوح منذ بداية النشاط وحتى فبراير 2018 بلغ 1.2 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2017 بمعدل ارتفاع بلغ 11%.

ولفت التقرير إلى تراجع قيمة التمويل العقاري التي حصل عليها عملاء المحافظ خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية فبراير بنسبة 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ إستحوذ عميل المحافظة المشتراه على 31.2% من إجمالي التمويلات الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال الفترة ذاتها مقابل 75.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى استحواذ الوحدات فئة المساحات الأكبر من 86 متر مربع على نسبة 98.3% من إجمالي التمويل الممنوح من أول العام وحتى شهر فبراير 2018 إذ بلغ إجمالي التمويل الموجه لتلك المساحات حوالي 304.3 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من أول العام وحتى فبراير الماضي. مقارنة بـ 389.5 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك بعد انخفاض بلغ 21.9%.

وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة تراجع التمويلات الموجهة للمساحات بين 66 مترا مربعا إلى 86 مترا مربعا بنسبة 66.2% خلال الفترة من بداية العام وحتى فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات الموجه لتلك المساحات بلغت 5 ملايين جنيه مقابل 14.8 مليون جنيه خلال تلك الفترة من العام الماضي 2017.

واستحوذت فئات الدخل الأكبر من 3500 جنيه شهريًا على نسبة 72.7% من إجمالي التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري وذلك في الفترة من بداية يناير حتى نهاية فبراير من العام الحالي بنسبة تراجع بلغ 26.9% وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017.

