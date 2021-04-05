تقرير الابتكار في إدارة المخاطر العالمي : «كورونا» دفعت شركات التأمين للتحول الرقمى رغم التحديات

أصدرت عدد من شركات إعادة التأمين العالمية تقرير الابتكار فى إدارة المخاطر السنوى لها، والتى أوضحت فيه أن هناك جانبًا إيجابيًّا لوباء “كورونا” كاستخدام التكنولوجيا والأصول الرقمية الذى تَسارع وتوسَّع بوتيرة سريعة.

وأشار محللو إعادة التأمين بالتقرير إلى أنه بعد دخول العام الثانى من وباء “كورونا” وتجربة العمل عن بُعد، والتي أصبحت ممكنة بواسطة Webex وZoom وSlack والأنظمة الأساسية الأخرى، فقد أصبح التحول الرقمى حاسمًا وضروريًّا، على سبيل المثال إتاحة التطبيب والتعليم الافتراضى والشراء بالإنترنت، ومن ثم نشاط التجارة الإلكترونية.

وبالنسبة لمديري المخاطر وشركات التأمين، فقد دفع الوباء الكثيرين إلى تسريع تحولهم الرقمي في سوق التأمين التجاري الصعب على وجه الخصوص.

ولفتوا إلى أنه من السهل أن ترى كيف كان تجديد وثائق التأمين عبر الإنترنت قد يكون صعبًا، ومع ذلك يخبر العديد من مديري المخاطر عن مفاوضات عبر الإنترنت مع شركات التأمين الخاصة بهم والتي تم تعزيزها من خلال العملية الرقمية لأنها سمحت بمزيد من الكفاءة وإقامة اتصال شخصي في بيئة العمل من المنزل التي لم تكن ممكنة في السابق.

وأوضحوا أن هناك مزيجًا من التكنولوجيا والتفاعل البشري قد يكون مهمًّا في غضون ذلك، حيث شهد الوباء بالنسبة لشركات التأمين تحولًا في سلوكيات حاملي وثائق التأمين وتوقعاتهم.

التطورات التكنولوجية ساعدت على سرعة التحقيق فى المطالبات

زأضافوا أن التطورات التكنولوجية التي تعمل على أتْمتة العمليات ساعدت على الحاجة إلى السرعة والتعامل مع المطالبات دون لمس، رغم أن التحديات ستكون حتمية.

وأكدوا أن قدرة الصناعة على التعبئة والعمل عن بُعد في الأيام الأولى للوباء كانت أمرًا بالغ الأهمية لاستمرارية الأعمال، ولكن السؤال الآن هو كيفية الحفاظ على الجهود الرقمية وتعديلها لدعم تقديم التغطيات التأمينية الجديدة على المدى الطويل.

وكشف التقرير الخاص بالابتكار في إدارة المخاطر، في هذا الإصدار، أن هناك بعض العلامات الواعدة للابتكار، حيث تتطلع الصناعة إلى إدارة المخاطر الناشئة بشكل أفضل والاستجابة لما يحتاج إليه مشترو التأمين للمضي قدمًا.

ارتفاع أسعار التأمين يضغط على العملاء لإيجاد بدائل

وتابع التقرير أنه مع استمرار ارتفاع أسعار التأمين التجاري، يسعى حاملو وثائق التأمين أيضًا إلى تغطية بديلة بالنسبة للكوارث الطبيعية المتوترة ومخاطر انقطاع الأعمال غير المادية على وجه الخصوص.

وأكد أن التأمين المعياري آخذ في الانطلاق في مثل هذا العقد، يتم التأمين على حاملي وثائق التأمين ضد حدث معين مع تحديد الدفع المسبق ومطالبات المطالبات بناءً على نقاط بيانات المؤشر مثل قياسات هطول الأمطار أو البرد، أو حجم الزلزال، أو انخفاض مستويات حركة المرور المتعلقة بتعرض حامل الوثيقة للأعمال.