تقرير: الإضرابات العمالية في أمريكا تسجل رقما قياسيا خلال 2023

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام رقما قياسيا بالنسبة للإضرابات العمالية، حيث وصل عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى ما لايقل عن 411 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ عام 2019، حسبما أظهرت بيانات حديثة، وفقا لوكالة شينخوا.

وأضرب العمال من مختلف القطاعات مثل السيارات والرعاية الصحية والترفيه والفنادق وشركات الطيران. كما استمرت إضرابات هذا العام لفترة أطول من تلك التي حدثت في التاريخ الحديث، وفقا لبيانات صادرة من مكتب إحصاءات العمل وبرنامج جامعة كورنيل لتتبع الإضرابات العمالية.

وحتى يوم الجمعة، واصل أكثر من 75 ألف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الإضراب في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ليصبح أكبر إضراب يشهده هذا القطاع في تاريخ الولايات المتحدة.

ودخل إضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، الذي بدأ يوم الأربعاء، يومه الأخير. لكن قادة النقابات وشركة التأمين الصحي (كايزر بيرماننت)، وهي منظمة رعاية صحية غير ربحية ومقرها كاليفورنيا، لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الأجور وإيجاد حلول لمشكلة نقص الموظفين.

وبعد انهيار المفاوضات يوم الأربعاء، حدد الطرفان جلسات إضافية يومي 12 و13 أكتوبر، حسبما ذكرت النقابات يوم الجمعة.

وقد تكون شركة خدمات الرعاية الصحية (تينيت هيلثكير كوربوريشن)، هي الشركة التالية التي تواجه توقفا كبيرا عن العمل، حيث يخطط العاملون في الرعاية الصحية في 11 منشأة تابعة للشركة للتوقف عن العمل بدءا من 23 أكتوبر، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر، وفقا لما ذكره اتحادهم النقابي.

ويطالب عمال تينيت هيلثكير كوربوريشن بزيادة الأجور وإيجاد حلول لنقص الموظفين.

ويسير العاملون في مجال الرعاية الصحية في شركتي كايزر وتينيت على خطى 7000 ممرضة تعملن في مستشفيين كبيرين في مدينة نيويورك، واللواتي نظمن إضرابا في أوائل هذا العام لزيادة الأجور وإيجاد حلول لنقص الموظفين.

كما أضرب أكثر من 25 ألف من العاملين في أكبر ثلاث شركات لتصنيع السيارات، فورد و جنرال موتورز و ستيلانتس ، ويواصل العمال الإضراب عن العمل منذ منتصف سبتمبر.