تقرير الأونكتاد للنقل البحري 2022 يشيد بمعدلات أداء ميناء دمياط

أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية ( الأونكتاد ) تقييم لآداء الموانئ ( CPPI 2022 ) خلال إستعراضه لتقرير النقل البحري العالمي 2022 ، تناول هذا التقييم حقائق و أرقام عن النقل البحري في أفريقيا فيما يخص إتجاهات التجارة البحرية و أسعار الشحن و إمتلاك السفن و مؤشرات الآداء للموانئ البحرية الأفريقية.

جاء ذلك بالتعاون مع شركة التداول العام لخدمات النشر و التجارة (S&P Global ) و قد أظهر التقييم أن “الموانئ بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا إحتلت مرتبة أقل في التصنيف .

كما شهدت موانئ منطقة شمال أفريقيا تحسن ملحوظ في الترتيب مصدره ميناء دمياط بمصر، والذي قفز تصنيفه من المرتبة 297 إلى المرتبة 58 و ذلك نتيجة دخول محطة جديدة متعددة الأغراض الخدمة 2019، حيث تساهم في تقليل زمن إنتظار السفن “

ومن المعروف أن ميناء دمياط شهدت زيادة فى حركة السفن خلال تعاملات أكتوبر الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى قرابة 32%، حيث حققت تداول للسفن بلغ 317 سفينة، مقارنة بنحو 240 سفينة خلال أكتوبر من العام الماضي.

حيث بلغت سفن البضائع العامة 117 سفينة، مقارنة بنحو 66 خلال أكتوبر من العام الماضي، بنمو قدره 77%، بينما بلغت سفن الصب السائل 20 سفينة، مقابل 22 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنقص قدره 19%،

كما بلغت سفن الحاويات قرابة 86 سفينة، مقارنة بنحو 65 سفينة، بزيادة قدرها 32%، أما سفن الخدمات فبلغت 17 سفن، مقارنة بنحو 9 سفن فقط بزيادة قدرها 89%،

فيما بلغت سفن الصب الجاف نحو 77 مقارنة بنحو 78 سفينة، خلال أكتوبر من العام الماضي، بتراجع قدره 1%.

وتداول الميناء، خلال أغسطس الماضي، حجم بضائع بلغ 3.5 ملايين طن، مقارنة بنحو 3.3 مليون طن، بزيادة قدرها 3%.

وتوزعت تلك البضائع بين البضائع العامة التقليدية لتصل إلى 253 ألف طن، مقارنة بنحو 231 ألف طن، بزيادة قدرها 10 %.

أما بضائع الصب الجاف فقد بلغت 1.55 مليون طن، مقارنة بنحو 1.63 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 5% .

وأرجعت مصادر بشركات الشحن والتفريغ هذا التراجع إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، حيث انخفضت الكميات الواردة من منطقة البحر الأسود خلال هذا الشهر؛ نتيجة صعوبة مرور السفن.

أما بضائع الصب السائل فقد بلغت 473 ألف طن، مقارنة بنحو 543 ألف طن، بنسبة انخفاض قدرها 13%، أما البضائع المحوَّاة فقد بلغت 1.2 مليون طن، مقارنة بنحو 984 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 3% .

وحققت هيئة ميناء دمياط معدلات تداول للحاويات بلغت 95 ألف حاوية مكافئة، مقارنة بنحو 89 ألف طن، بنمو قدره 6% .

كان اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة الميناء، قد أكد، خلال يوليو الماضي، أن ميناء دمياط يعدّ واحدًا من أهم موانئ حوض البحر المتوسط،

ويتميز موقع الميناء بقربه من مدخل قناة السويس بمسافة 70 كيلومترًا، وموانئ شرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، وهو أول ميناء فى مصر متوافق مع البيئة وحاصل على شهادات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ومتوائم مع المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية.

كما يعدّ الميناء أول ميناء في الشرق الأوسط وأفريقيا يقوم بتطبيق نظام تزويد السفن المتراكية على الأرصفة بالكهرباء (OPS) (Onshore Power Supply).

كما يعدّ أول ميناء يطبق منظومة الوصول الآني للسفن (Just In Time) (JIT) بموانئ البحر المتوسط بهدف الوصول إلى صفر انتظار خارجى للسفن.

وكشف رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء يتوفر به وسائط النقل المتعددة؛ كونه مجهزًا بشبكة سكك حديد بطول 11 كيلو مترًا ومتصلًا بنهر النيل فرع دمياط بقناة ملاحية طولها 4.5 كيلومتر، وبه 22 كيلومتر طرق بريّة متصلة بالطريق الدولى الساحلى ومنها إلى شبكة طرق تصل إلى قلب الدلتا وكل أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن مساحة الميناء الكلية تبلغ 11.8 مليون متر مربع، منها المسطح المائي 3.9 مليون متر مربع، ومساحة اليابس 7.9 مليون متر مربع.

كما يتمتع الميناء بميزة تنافسية؛ كونه مفتوحًا للملاحة طول العام حتى فى النوات، وبه ممر ملاحي بطول 11 كيلومترًا وتبلغ أطوال الأرصفة الحالية للميناء حوالى 6600 متر، ويتوافر به صوامع للغلال تابعة لهيئة السلع التموينية بطاقة إجمالية 220 ألف طن.

يُذكر أن ميناء دمياط فاز، أول أكتوبر الحالي، بجائزة أفضل ميناء تجاري بحرى في استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة، تتويجًا لجهوده في إدارة وتطوير الأعمال وفقًا للمعايير البيئية السليمة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية باليوم البحري العالمي 2022 التي أقيمت بالإسكندرية تحت شعار (تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحرى أكثر ملاءمة للبيئة) .