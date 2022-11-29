تقرير الأونكتاد للنقل البحري 2022 : «السخنة وطنجة المغربي» يقودان النمو بموانئ شمال أفريقيا

استعرض تقرير الأونكتاد للنقل البحري 2022 ، اليوم الثلاثاء ، اتجاهات التجارة البحرية بقارة أفريقيا ، مؤكدا أن موانئ شمال أفريقيا شهدت نموا مستقرا في عدد سفن الحاويات المتداولة ، مدعومة بالتطوير المستمر وتحديث الموانئ ، بما في ذلك ميناء طنجة في المغرب والعين السخنة بمصر. بين عامي 2019 و2021 ، حيث زاد عدد سفن الحاويات المتداولة في طنجة من 2,652 إلى 3,195 ، وفي السخنة من 59 إلى 217 ، على الرغم من الحصار الذي استمر ستة أيام على قناة السويس في مارس العام الماضي.

بورسعيد تتراجع

وفقا لتقرير الأونكتاد التابع للأمم المتحدة كشف عن تراجع عدد سفن الحاويات المتداولة في بورسعيد – أحد أكبر الموانئ في منطقة شرق البحر المتوسط – من 3,516 إلى 3,393.

ميناء دمياط يقفز من المرتبة 297 إلى 58 في مؤشر الأداء

ووفقا للتقرير ، أكد أن مؤشر أداء ميناء الحاويات المحدث (CPPI 2022) ، طبقا للبنك الدولي وستاندرد آند بورز جلوبال ، والذي يقوم بتقييم وتجميع الوقت الذي تستغرقه السفن بالموانئ، حيث شهد شمال إفريقيا تحسنًا مدفوعًا بميناء دمياط في مصر ، الذي قفز ترتيبه من 297 إلى 58 بسبب محطة جديدة متعددة الأغراض والتي تم بناؤها في عام 2019 مما قلل من وقت انتظار السفن.

6.9% نصيب أفريقيا من تجارة البضائع المحملة عالميا

وأوضح الأونكتاد أنه في عام 2021 ، بلغت التجارة البحرية لأفريقيا ، بما في ذلك البضائع المشحونة والمفرغة ، 1.3 مليار طن ، بزيادة 5.6٪ عن عام 2020. وشكلت القارة 6.9٪ من إجمالي البضائع المحملة و 5٪ من إجمالي البضائع المفرغة.

كما استحوذت التجارة في حاويات بين الجنوب والجنوب ، مثل إفريقيا جنوب الصحراء إلى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، على 12.5٪ ، وبين الشمال والجنوب ، مثل إفريقيا إلى أوروبا ، 7.8٪.

وفي عام 2021 ، ساهمت الإضرابات العمالية التي تؤثر على الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية في جنوب إفريقيا في زيادة اضطرابات سلسلة التوريد التي كانت سمة رئيسية للانتعاش في 2021 و 2022.

أسعار الشحن في الموانئ الأفريقية

كما ارتفعت أسعار الشحن عبر الطرق في المناطق النامية بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021 ، على طريق شنغهاي إلى جنوب إفريقيا (ديربان) ، حيث زاد السعر لكل وحدة مكافئة 20 قدمًا (TEU) من 2521 دولارًا إلى 6450 دولارًا ، وعلى طريق شنغهاي إلى غرب إفريقيا (لاجوس) من 5291 دولارًا إلى 7452 دولارًا. وفقا للأونكتاد.