تقرير: استمرار الزيادة فى أسعار معظم أنواع التأمين وارتفاع حدة المخاطر السيبرانية

استمرت الزيادات المتواضعة في أسعار التأمين في معظم فروع التأمين على مستوى العالم وفقا لتقرير AON للمخاطر العالمية خلال الربع الأول من 2022، لفت التقرير إلى حدوث بعض الانخفاضات في فى أسعار بعض المنتجات المستهدفة وأنواع المخاطر، كما حدث استقرار كبير فى معظم المخاطر ماعدا المخاطر السيبرانية، ووفرت شركات إعادة التأمين العالمية المزيد من الطاقة الاستيعابية إما من خلال الوافدين الجدد إلى السوق أو زيادة الشهية في المناطق المستهدفة للنمو – وكانت الطاقة الاستيعابية الإجمالية كافية في الربع الأول لمعظم المنتجات وأنواع المخاطر .

شركات التأمين تركز على عامل الربحية

وكشف التقرير عن استمرار حالة التدقيق والتشدد في الاكتتاب حيث ركزت شركات التأمين على الحد من التقلبات من خلال اختيار أفضل المخاطر في فئتها، كان تركيز شركات التأمين على تحقيق الأرباح، كذلك تم تعديل حدود التغطيات لاستيعاب ارتفاع معدل التضخم وبالتالى زيادة مبالغ التأمين والحد الأقصى للتغطية.

وأوضح أنه تم تغيير الشروط والأحكام الخاصة بالتغطيات – خاصة تلك المتعلقة باللمخاطر المتعلقة بالإنترنت والإرهاب والعقوبات والحرب – استجابةً للأحداث الجيوسياسية في أوروبا الشرقية.

وبالنسبة لتأمينات السيارات فقد أدى التضخم واضطرابات سلسلة التوريد في ارتفاع معدل الخسائر، كما استمرت الابتكارات والتقنيات الجديدة في تعديل ملامح المخاطر ، فضلاً عن تعديل شروط الاكتتاب والتسعير.

استمرار خسائر المخاطر السيبرانية

وظلت المخاطر السيبرانية مثل القرصنة الالكترونية تشهد تقلبًا في الربع الأول، استمرت الخسائر السيبرانية المعقدة في التطور مع تعدد حالات الخطورة التي تفاقمت مع الأحداث الكبيرة التي وقعت في السنوات الأخيرة ، في حين ظل تواتر التعويضات ثابتًا نسبيًا على أساس سنوي، زيادة فترات الانتظار للتغطية المتعلقة بانقطاع الأعمال (على سبيل المثال ، فشل الأنظمة ، انقطاع الأعمال).

استقرت التدابير التي اتخذتها شركات التأمين لمعالجة المعدلات والطاقة الاستيعابية بشكل عام فى تامينات الممتلكات والمسئوليات ، مع بعض الاستثناءات مثل المخاطر في فئات الصناعة الصعبة (مثل الأدوية) ، وبعض المخاطر مثل حرائق الغابات ، والاعتداء الجنسي ، وتغير المناخ .

في حين تأثرت ربحية شركة التأمين بشكل إيجابي من خلال الزيادات الأخيرة في الأسعار فى وثيقة مسئولية المديرين والتنفيذيين D&O خلال الربع الأول من 2022، استمر ضعف الأداء الناتج عن عدد لا يحصى من العوامل بما في ذلك زيادة تواتر الأحداث المناخية الكارثية ، وتأثير اضطرابات سلسلة التوريد على تكلفة مواد البناء ، ونقص العمالة في قطاعي البناء والنقل ، ارتفاع التضخم في تحدي السوق، بالإضافة إلى ذلك ، ظل تقييم العقارات مصدر قلق رئيسي.

مع ذلك ، فقد أثرت الإجراءات التصحيحية مثل زيادة الأسعار بشكل إيجابي على أداء شركة التأمين ، وجذب رأس مال جديد وخدمة ظروف السوق المعتدلة لمعظم المخاطر ، مع استثناءات ملحوظة لقطاعات الصناعة عالية المخاطر ، والبرامج المتأثرة بالخسارة .

شركات التأمين تراقب الأحداث فى شرق أوروبا

ظل أداء المطالبات فى نشاط تأمين الائتمان إيجابيًا مقارنة بالتوقعات ، استمر اتجاه تحسين السوق الذي بدأ في أواخر عام 2021 في الربع الأول، استمرت شهية شركة التأمين حيث ركزت شركات التأمين على نمو الأرباح ؛ ومع ذلك ، ظل الحذر مرتفعًا بشأن المخاطر الضعيفة والمتضررة مثل الأنشطة التى ما زالت متضررة بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، كما راقبت شركات التأمين عن كثب الآثار العميقة والطويلة الأمد للأحداث الجيوسياسية في أوروبا الشرقية.