تقرير: ارتفاع كبير بصفقات الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين تقريرا عن أهم صفقات الاندماج والاستحواذ التى تمت خلال الفترة 2020-2021، وكشف أن سوق التأمين فى الولايات المتحدة تعرض للعديد من الآثار الناتجة عن وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” مقارنة بالأسواق الأخرى.

40% ارتفاعا فى الصفقات فى الولايات المتحدة

وأكد الاتحاد المصرى للتأمين أن إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ فيما- بين شركات التأمين وشركات الوساطة فى الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 40% مقارنة بعام 2021 .

وأوضح أن هناك زيادة مستمرة في نشاط الاندماج والاستحواذ في معظم قطاعات التأمين للاستفادة من فرص السوق نظراً للدور الذي تلعبه عمليات الاندماج والاستحواذ في مساعدة المؤسسات على تحقيق أهداف النمو والربحية.

وأكد أن إجمالي حجم الصفقات عبر شركات التأمين والوساطة الأمريكية ارتفع بنسبة 40 ٪ حيث بلغ 869 صفقة مقابل 620 صفقة في عام 2020 – وارتفعت القيمة الإجمالية لها بنسبة 165 ٪ على أساس سنوي فبلغت 57.5 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 21.6 مليار دولار في عام 2020.

وأشار إلى أن نشاط تأمينات الحياة والمعاشات قاد عدد من صفقات الاندماج والاستحواذ لعام 2021 حيث سجلت أكبر زيادة بنسبة 234٪ على أساس سنوي ، ارتفاعاً من 7.3 مليار دولار إلى 24.5 مليار دولار وزاد متوسط ​​قيمة الصفقة بنسبة 100٪ على أساس سنوي ، من 1.2 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.

ولفت أن قطاع تأمين الممتلكات والحوادث شهد انخفاضاً بنسبة 17٪ في حجم الصفقات على أساس سنوي حيث بلغت 43 صفقة في عام 2021 ، انخفاضًا من 52 في عام 2020) ، و يرجح أن يكون ذلك بسبب الأسعار واختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن الحجم المنخفض لم يعيق شركات الممتلكات عن تسجيل زيادة كبيرة بنسبة 114٪ على أساس سنوي في القيمة الإجمالية للصفقات – حيث ارتفعت من 10.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار – وتجاوز تأمين الحياة والمعاشات في متوسط ​​قيمة الصفقة ، بنسبة 114٪ على أساس سنوي (زيادة من 687 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار).

انخفاض فى نشاط الاندماج والاستحواذ فى استراليا

وبالنسبة للسوق الاسترالية فأكد الاتحدا المصرى للتأمين أن الوباء قد أدى إلى انخفاض حاد في نشاط الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين ة في عام 2020، و أتبع ذلك إنتعاش كبير في عام 2021 حيث بلغت قيمة الصفقات الـ 16 لعام 2021 3.5 مليار دولار ، مقارنة بثماني صفقات بقيمة إجمالية 1.1 مليار دولار في عام 2020.

وسيطرت عمليات تصفية الاستثمارات من قبل البنوك الأسترالية الكبرى على صفقات 2021 التاريخية كما أكملت Westpac بيع أعمالها في مجال التأمين على الحياة إلى TAL مقابل 900 مليون دولار أمريكي وأعمال الرهن العقاري الخاصة بمقرضها إلــى Arch Capital Group مقابل 350 مليون دولار أمريكي.

كما أعلنت CBA عن بيع عملياتها في نشاط التأمينات العامة إلى مجموعة Hollard مقابل مبلغ 625 مليون دولار أمريكي. وتضمن الاتفاق شراكة إستراتيجية بين CBA و Hollard لمدة 15 عاماً .

صفقات الاندماج والاستحواذ فى كندا

وفى كندا أعلنت صناعة التأمين هناك عن عدد قليل من صفقات الاندماج والاستحواذ البارزة خلال عام 2021 .

وأوضح الاتحاد أن أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في سوق التأمين الكندي كانت هي إتمام صفقتين تم الإعلان عنهما في عام 2020 وهما استحواذ Intact Financial Corporation على شركة RSA – و التي أغلقت في 1 يونيو من نفس العام -بقيمة 3 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) .

و قد أدى الاستحواذ إلى تعزيز مكانة شركة RSA كإحدى أكبر شركات تأمين الممتلكات في كندا.

وذلك بجانب استحواذ شركة بروكفيلد لإدارة الأصول على شركة التأمين على الرهن العقاري الكندية Genworth و التي تمتلك Brookfield حصة تبلغ 57 ٪ من أسهم الشركة.

وفى الصين وهونغ كونغ كان عام 2021 عامًا هادئًا لعمليات الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين حيث تفوق قطاع تأمين الممتلكات والحوادث من حيث حجم الصفقات ، كما تفوق قطاع الحياة والصحة من حيث قيمة الصفقات.

و تضمنت المعاملات المعلنة البارزة استحواذ مجموعة AIA على 25٪ من شركة China Post لتأمينات الحياة مقابل 1.8 مليار دولار أمريكي ، مما أتاح لـمجموعة AIA الوصول إلى قنوات توزيع شركة China Post لتأمينات الحياة وقطاعات العملاء ، وزيادة تعرضها لفرص النمو في سوق التأمين على الحياة الصيني.

وحصلت ERGO الألمانية على الموافقة التنظيمية لتصبح ثاني أكبر مساهم في Taishan لتأمينات الممتلكات و الحوادث ، حيث دفعت 138 مليون دولار مقابل حصة 24 ٪ في الشركة.

واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أنه من المرجح أن تزداد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين الصيني حيث يعتبر سوق التأمين جذابًا لشركات التأمين متعددة الجنسيات ، كما يتضح من استثمار AIA في China Post Life ودخول شركة ERGO إلى قطاع تأمين الممتلكات والحوادث في الصين.

أكسا تبيع ذراعها فى سنغافورة

وفى فرنسا استمرت إجراءات الدعم الاقتصادي الواسعة التي تقدمها الحكومة الفرنسية مما سمح لشركات التأمين بمتابعة استراتيجيات الاندماج والاستحواذ .

وأعلنت أكسا التنازل عن شركة أكسا-سنغافورة ، ثامن أكبر شركة تأمين على الحياة في سنغافورة لصالح شركة HSBC للتأمين مقابل 575 مليون دولار أمريكي ، و تصفية نشاطها التأميني في ماليزيا لشركة Generali مقابل 262 مليون يورو.

كما باعت شركة Aviva أعمالها الفرنسية لشركة Aéma (التي نشأت عن اندماج شركتي Macif و Aésio ، وهما شركتا تأمين تبادلي) مقابل 3.2 مليار يورو ، والتي تضمنت مجموعة كبيرة من التأمين على الحياة والتأمين ضد المخاطر . ومع الاستحواذ على شركة Aviva ، ستصبح Aéma واحدة من أفضل خمسة شركات في السوق الفرنسية.

وأعلنت شركة Generali في نوفمبر 2021 أن مفاوضات الاستحواذ على La Médicale de France دخلت حيز التنفيذ الحصري ، وهي شركة تأمين تركز على المهنيين في مجال الصحة، و تقدر أقساطها السنوية ب 550 مليون يورو ، و ترتبط بها شبكة تتكون من 125 وكيل تأمين.

وفى ألمانيا شهد قطاع التأمين نشاطًا أقل بكثير لعمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2021، ولم يتم الاستحواذ على مجموعة تأمين ألمانية واحدة في قطاعات تأمين الممتلكات و المسئوليات و إعادة التأمين و تأمينات الحياة و التأمين الصحي.

وكانت جميع عمليات الاندماج والاستحواذ البارزة لعام 2021 بمشاركة ألمانية عبارة عن معاملات من قبل مجموعات تأمين ألمانية أكبر في الخارج (منتشرة في جميع أنحاء العالم) وعمليات تصفية منفصلة.

أعلنت إحدى كبرى شركات التأمين العالمية في ألمانيا أن محفظتها الاستثمارية في مجموعة Finanzen ، وهي شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والتأمين سيتم دمجها في وسيط التأمين الرقمي CLARK كجزء من الصفقة ، و بذلك ستصبح شركة التأمين العالمية أكبر مستثمر في CLARK وهى واحدة من أكبر شركات InsurTech في العالم من حيث الإيرادات .

وعلى جانب آخر سجلت صناعة التأمين في اليابان سلسلة من عمليات الاستحواذ على نطاق واسع في عام 2021 حيث بدأت البلاد في التعافي من الأثر الاقتصادي للوباء واعتبرت شركات التأمين اليابانية عمليات الاندماج والاستحواذ أداة لدعم إستراتيجيات النمو لديها بشكل عام.

وزاد حجم وقيمة صفقات الاندماج والاستحواذ الصادرة وانخفض حجم عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة مقارنة بعام 2020 ، زاد حجم وقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ الصادرة وانخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ الواردة مقارنة بعام 2020 ، على الرغم من أن تأمين الممتلكات كان أكثر نشاطًا بين القطاعات الفرعية.

و من أمثلة الصفقات الصادرة استحوذت شركة Dai-Ichi لتأمينات الحياة، على شركة Westpacلتأمينات الحياة.

كما استحوذت شركة طوكيو مارين القابضة على شركة Reliance Standard Security لتأمينات الحياة .

واستحوذت طوكيو مارين أيضًا على XS3 Seguros S.A. ، وهي شركة تابعة لشركة Caixa Holding Securitaria S. .

و من المتوقع أن يستمر نشاط الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين في اليابان في مساره التصاعدي ، كما تسعى شركات التأمين اليابانية إلى تحقيق نجاحات فى مجال نشاط تكنولوجيا التأمين في كل من الأسواق الأجنبية والمحلية .