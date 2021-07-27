سيـــاســة

تقرير إنجازات البرلمان عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني (مستند)

عقد البرلمان 58 جلسة بإجمالى 278 ساعة عمل وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا و421 مداخلة
ياسمين فواز 3:34 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21 3:34 م, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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تنشر “المال” التقرير الكامل لإنجازات البرلمان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ، والذي أعلن المستشار حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء ، فض الدور عقب الموافقة النهائية علي قانوني “الموارد المائية والري “و”حماية وتنمية البحيرات السمكية “.

وذكر تقرير الأمانة العامة بالمجلس أن البرلمان عقد 58 جلسة بإجمالى 278 ساعة عمل وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثا، و421 مداخلة.

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كما نظر المجلس 146 مشروع قانون مقدمة من الحكومة والأعضاء باجمالى 1749 مادة.

وناقش البرلمان 3 قرارات جمهورية بإعلان ومد حالة الطوارئ حفاظا على متطلبات الأمن القومى للبلاد.

وأشار التقرير الى نظر البرلمان 128 طلب إحاطة داخل الجلسة العامة ، و833 طلبا في اللجان النوعية ، ونظر 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة، كما نظر المجلس 3 طلبات رفع حصانة و6 حالات خلو مقعد.

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وأوضح التقرير، أن اللجان النوعية عقدت 1502 اجتماع استغرقت حوالى 2115 ساعة ، أصدرت خلالها 865 تقريرا نظر المجلس منها 812 تقريرا.

وطالب “جبالى” خلال قراءة بيان الإنجازات ، الأعضاء بالهدوء والاستماع إلى البيان قائلا : “هذه إنجازاتكم فاستمعوا إليها”.

وفيما يلي التقرير الكامل لإنجازات البرلمان خلال دور الانعقاد الأول :

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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