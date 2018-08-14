تقرير إسرائيلي: من الأفضل تصدير الغاز عبر مصر بدلا من تركيا

عادل عبد الجوادنشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا سريا علي حسب وصفها لمركز البحوث السياسية في وزارة الشؤون الخارجية بتل ابيب لبحث البدائل لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل لأوروبا.وأشار التقرير إلي أنه من الأفضل تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر بدلا من تركيا، خاصة في الوقت الذي تفرض فيه

عادل عبد الجواد

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرا سريا علي حسب وصفها لمركز البحوث السياسية في وزارة الشؤون الخارجية بتل ابيب لبحث البدائل لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل لأوروبا.

وأشار التقرير إلي أنه من الأفضل تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر بدلا من تركيا، خاصة في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات على الرئئيس التركي أردوغان.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن تقرير وزارة الخارجية يعطي ضربة قاضية لفرص أن تقوم إسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى تركيا.

يشير التقرير إلى أن مسار تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر هو الأفضل من حيث الدبلوماسية والاستراتيجية ، ويفضل تصديره إلي مصر عن تركيا التي هي لاعب خطير ومتقلب في المنطقة. حسبما ورد بالتقرير.

والمسار اليوناني يتقدم سياسيا بشكل جيد عن التركي، لكنه لم ينجح بعد في جذب اهتمامات رجال الأعمال.

وأضاف التقرير أن الحاجة لنقل الغاز في الشرق الأوسط تزيد من حدة المنافسة الإقليمية بين مصر وتركيا واليونان.

وجاء في التقرير أن مصر تقدم أفضل مزيج بين المجالات السياسية والإستراتيجية ومجالات الطاقة الاقتصادية في إمكانيات نقل الغاز إلى أوروبا أو آسيا.