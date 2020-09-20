والميزة الكبرى لإسرائيل بحسب التقرير، فقد يزور السياح من الإمارات المواقع الإسلامية في إسرائيل مرارًا وتكرارًا

أعد موقع “جلوبس” المتخصص في الشأن الاقتصادي الإسرائيلي، تقريرا مطولا تحدث فيه عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي الذي تم التوقيع عليه مؤخرا ، وجاء فيه: “المهم أن نتذكر أن هذا الاتفاق مجرد مزايا ومكسب، وليست اتفاقية وحسب، ومن المتوقع أن تحدث ثورة في اقتصاديات أي من البلدين”.

وأثارت اتفاقية التطبيع الموقعة في الأسابيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات جدلا كبيرا بشأن الفرص الاقتصادية الجديدة لدولة الاحتلال، وفقا لتعليقات الصحف ووسائل الإعلام العبرية.

وظاهريًا ، يبدو المزج بين ثقافة ريادة الأعمال الإسرائيلية وموارد النفط الهائلة في الإمارات وكأنه مباراة في كرة القدم، والمثير للدهشة أن إسرائيل ودولة الإمارات دولتان متماثلتان في كثير من النواحي، وفقا للتقرير.

الناتج المحلي الإجمالي للإمارات أعلى من إسرائيل والناتج المحلي للفرد في إسرائيل أعلى

وأضاف التقرير، أن السكان الإسرائيليين والإماراتيين متساوون تقريبًا، فالناتج المحلي الإجمالي للإمارات أعلى منه في إسرائيل ، ولكن عند قياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد تتصدر إسرائيل.

ومع ذلك ، تعتبر الإمارات رائدة في الميزان التجاري ، حيث تجاوزت صادراتها الواردات بكثير ، مقارنة بالميزان التجاري السلبي لإسرائيل.

ومع ذلك ، فإن الفحص الدقيق للبيانات الاقتصادية يظهر أن المنفعة المتبادلة للاتفاقية حتى الآن غير واضحة.

وتابع، من المهم أن نلاحظ أن الإمارات العربية المتحدة ، خلافًا للاعتقاد السائد ، ليست عملاقًا اقتصاديًا يتمتع بموارد لا حصر لها وفرص هائلة لتقدمه لإسرائيل.

ولكي تزدهر العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لابد لنا أن نسأل هذه الأسئلة: ما الذي يتعين على إسرائيل أن تبيعه للإمارات، وما الذي يتعين على الإمارات أن تبيعه لإسرائيل؟.

من جانبها ، يجب على إسرائيل أن تدرس بعناية الجوانب الاقتصادية للاتفاقية ، والفوائد الاقتصادية للاتفاقية مع شريكها الجديد في الشرق الأوسط.

وفيما يلي الفوائد الاقتصادية الرئيسية التي قد تنجم عن التعاون الجديد حسبما ورد بالتقرير:

40 % من إمدادات النفط الإسرائيلية تأتي عبر خط أنابيب يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا

يعد الوصول إلى مصادر نفطية إضافية ميزة اقتصادية كبيرة لإسرائيل، في الوقت الحالي ، يصل 40% من إمدادات النفط الإسرائيلية تأتي عبر خط أنابيب يربط بين أذربيجان وجورجيا وتركيا.

ويأتي ما تبقى من النفط لإسرائيل من دول: المكسيك والنرويج وأنجولا ومصر وروسيا وكازاخستان، مشيرا إلي أن النفط القادم من الإمارات قد يكون مصدرًا أقرب وأكثر كفاءة لإسرائيل.

وبصرف النظر عن النفط ، تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة جهودًا ضخمة في صناعة السياحة، والهدف هو تنويع اقتصادها وتوليد مصادر دخل إضافية لا تعتمد على النفط وحسب.

تتوقع الإمارات أن تصل عائدات السياحة إلى 85 مليار دولار بحلول عام 2027

وتتوقع الدولة العربية أن تصل عائدات السياحة إلى 85 مليار دولار بحلول عام 2027.

ونظرًا لأن الإسرائيليين يتمتعون بالعطلات في الخارج ، فقد يكون مجال السياحة الميزة الرئيسية التي تقدمها الإمارات لإسرائيل.

ويمكن للإمارات أن تزود إسرائيل أيضا بعدد كبير من سياحها الذين يأتون لزيارة إسرائيل لأغراض تجارية ودينية.

والميزة الكبرى لإسرائيل بحسب التقرير، فقد يزور السياح من الإمارات المواقع الإسلامية في إسرائيل مرارًا وتكرارًا.

لكن من الصعب تصديق أن دولة مثل الإمارات ستجذب عددًا كبيرًا من السياح الإسرائيليين على المدى الطويل لأن جاذبيتها الرئيسية هي صناعة النفط.

إلى جانب النفط والسياحة ، من المؤكد أن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يمكنهما الاعتماد على رجوع رواد الأعمال في كلا البلدين.

ولن يتردد رواد الأعمال الإسرائيليون والإماراتيون في السعي وراء فرص عمل جديدة، من حيث التعاون.

فإن أحد مجالات الاستيراد والتصدير الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المنتجات المتعلقة بتكنولوجيا الكمبيوتر والمركبات ، وكذلك أنظمة إلكترونيات الطيران.

الإمارات ستكون مهتمة بشراء ملحقات إسرائيلية عالية التقنية لتضيفها إلى منتجاتها

وعلى غرار إسرائيل ، تستورد الإمارات المواد الخام والمكونات لفئات المنتجات هذه ، ثم تصدر المنتجات النهائية.

وبناءً عليه ، يمكن للعلاقة الاقتصادية مع الإمارات أن تنشئ تعاونًا مثمرًا ، قد تكون الإمارات مهتمة بشراء ملحقات إسرائيلية عالية التقنية إضافة إلى منتجاتها.

عامل اقتصادي آخر يمكن أن يعود بالفائدة على إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وهو سعر الصرف.

قد يؤدي الاستثمار في البورصة الإسرائيلية من جانب المستثمرين الإماراتيين إلى تقوية سوق الأسهم الإسرائيلية من ناحية ، ويشكل فرصة اقتصادية جديرة بالاهتمام للمستثمرين من جانب آخر.

في الواقع ، إلى جانب الفرص الاقتصادية بعد الصفقة ، التي تفتح قنوات جديدة للتجارة والاستثمار للإسرائيليين والإماراتيين ، من المهم أن نتذكر أن هذه مزايا نقاط ، وليست اتفاقية من المتوقع أن تحدث ثورة في اقتصادات أي من البلدين.

واختتم التقرير قائلا: لابد من تهدئة الحماس المفرط بشأن الآثار الاقتصادية للاتفاقية ، وتذكر الأهمية المركزية للاتفاقية على المستوى السياسي.