تقرير : إجمالي أصول «راكتا للورق» يصل إلى 159 مليون جنيه

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن أعمال شركة راكتا للورق بالإسكندرية، عن وصول إجمالي الاصول الخاصة بالشركة بنهاية مارس الماضي، إلى نحو 159 مليون جنيه، بينما وصلت إجمالي خسارة الشركة منذ بداية يوليو الماضي وحتى نهاية مارس الى 57.5 مليون جنيه.

وتحفظ التقرير، عن استمرار إيقاف النشاط الإنتاجي للشركة منذ 25 سبتمبر 2019 لحين إعادة تأهيل مصانع الشركة وفقا الدراسة الجدوى الفنية المعدة من شركة سى تو سى.

وأشار التقرير الذي اطلعت عليه ” المال” إلى أنه لم يتم موافاة الجهاز بما انتهي اليه التقرير النهائي للدراسة الصادر بتاريخ مارس من العام الماضي، والذي تم اعتمادها من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كما لم يتم موافاته بالإجراءات التي تمت بشأن طرح التطوير على مستثمرين رئيسيين لضخ أموال حيث أن الشركة القابضة أكدت أنها لن تضخ أموال في استثمارات بالشركة وفقا لما ورد بالجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 30 مارس 2022 و كذا المنعقدة فى 25 سبتمبر 2022.

وأوضح التقرير أنه تبين عدم الإلتزام بما ورد بقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في مايو 2007 من حيث تسوية قيمة بيع أراضي شونة المنصورة البالغ مساحتها 46 فدان، وجراج محرم بك والبالغ مساحتها 9244.5 متر مع المديونية المستحقة على الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية حيث لم يتم موافاة الجهاز بموقف تلك الأراضى (التي في حوزتها) من كون طرحها للبيع من عدمه خاصة فى ظل عدم نقل الملكية للشركة القابضة حتى تاريخه و دون إستبعاد المباني المقامة على أرض شونة المنصورة من سجلات الشركة و تحمل مصاريف حراسة عنها بلغت نحو ١٩,٥ ألف جنيها جنيه، خلال الفترة الحالية بخلاف ما تم تحميله فى السنوات السابقة، وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات بضرورة موافاة بما انتهت إليه الدراسة القانونية لموقف تلك الأراضى في ظل صدور الكتاب الدورى من وزير قطاع الاعمال العام رقم 90 لسنة 2019 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 633 لسنة 2020 و التعميم رقم 33 لسنة 2021 الصادر من وزير قطاع الاعمال العام و صدور حكم الاستئناف الخاص بأرض جراج محرم بك و شركة راكتا خصم في تلك القضية.

وكان قد تم التعاقد مع شركة (C2C) الهندية لدراسة شراء ماكينات جديدة، وتم استلام الدراسة وموافاة «القابضة للصناعات الكيماوية» بها، وجارٍ البحث عن مستثمرين لإتمام خطة التطوير، حسب تقرير صادر عن الشركة.

وأشار التقرير، إلى تكلفة خطة تطوير الشركة المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة تصل حسب الدراسات المبدئية، إلى قرابة 1.5 مليار جنيه، بهدف إعادة هيكلة مصانعها بمنطقة الطابية بالإسكندرية، وذلك بناء على دراسة المكتب الاستشارى الهندسى «C2C» الهندى.

وتشمل خطة التطوير إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، والتى تتضمن توريد وتركيب مصنع لإنتاج الورق المبيض وغير المبيض من جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار، بطاقة 250 طنا/ يوم، فضلا عن تركيب خط لصناعة الكرتون بطاقة 220 طنا/ يوم.