تقرير: أوروبا ستخسر 15 مليار يورو سنوياً بسبب تآكل السواحل

كشف تقرير صادر عن الاتحاد الاوروبي بعنوان “الاقتصاد الأزرق للاتحاد الأوروبي لعام 2022″، أن أكثر من 15 مليار يورو ستُفقد سنويًا بسبب تآكل السواحل، ومن المتوقع أن تتكبد النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه الداخلية خسائر تصل إلى 344 مليار يورو في السنة، دون احتساب الأضرار الأخرى التي لحقت بالنظم الإيكولوجية البحرية والحياة البرية والتنوع البيولوجي والتي لا يمكن قياسها من الناحية النقدية.

وقام التقرير بتحليل نطاق وحجم الاقتصاد الأزرق في الاتحاد الأوروبي، إذ يهدف إلى تقديم الدعم لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة في السعي لتحقيق تنمية مستدامة للمحيطات والموارد الساحلية، وعلى الأخص لتطوير وتنفيذ السياسات والمبادرات في إطار الصفقة الخضراء الأوروبية بما يتماشى مع النهج الجديد للأزرق المستدام.

وقدم التقرير منظور حول التأثيرات التي تحدثها العديد من العوامل على الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، والتغيرات الجغرافية السياسية الجارية وآثارها على الأمن البحري والمراقبة، وزيادة أسعار الطاقة والسلع، وتطوير أطر الحوكمة مثل التخطيط المكاني البحري، والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تنبثق من البحث والتطوير.