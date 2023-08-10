تقرير : أوبو تستحوذ على 10% من مبيعات سوق الهواتف الذكية عالميا

استحوذت شركة ابو الصينية للهواتف المحموله على 10% من مبيعات السوق العالمية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك بحسب بيانات مؤسسة الأبحاث التسويقية كاناليس بإجمالي 51.9 مليون شحنة.

فيما استحوذت على حصة سوقية 18٪ من سوق أجهزة السمارت فون في الصين في النصف الأول من هذا العام، مما يجعلها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في الصين خلال النصف الأول من عام 2023.

وعزا التقرير اسباب استحواذ اوبو علي هذه النسبة إلي إطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي حققت نمواً سريعاً هذا العام ولا تزال تسجل مبيعات كبيرة في مختلف الأماكن حول العالم.

وتشير تقديرات مؤسسة الابحاث Counterpoint Research إلى أنه من المتوقع أن تزيد الشحنات العالمية للهواتف الذكية القابلة للطي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 114٪ في الفترة من عام 2019 إلى عام 2025 ، بزيادة أربعة أضعاف بين عامي 2022 و 2025 لتصل إلى 55 مليون وحدة.

سارعت شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية ، بما في ذلك OPPO ، إلى الدخول بقوة في سوق الهواتف القابلة للطي، مما ساهم في ظهور الصين كأحد الدول الرائدة عالميًا بحصة 26٪ من السوق في عام 2022.

وأظهرت البيانات الجديدة من Canalys كذلك أن OPPO حصلت على حصة كبيرة تبلغ 31 ٪ من سوق الهواتف والأجهزة القابلة للطي في الصين خلال الربع الأول من عام 2023

أما بالنسبة للمنتجات، تفوق OPPO Find N2 Flip على جميع المنتجات القابلة للطي الأخرى ليحقق 15٪ من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين في الفترة من يناير إلى مايو 2023