تقرير أمريكى يتوقع تراجع واردات مصر من القطن إلى 575 ألف بالة فى موسم 2021 / 2022

توقع تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية تراجع حجم واردات مصر من القطن إلى نحو 575 ألف بالة فى موسم 2021/ 2022 مقابل 600 ألف فى موسم العام 2020/ 2021، لافتاً إلى أنه كان قد سجل 500 ألف بالة فى موسم عام 2019/ 2020.

و رجح التقرير ارتفاع المساحة المحصودة فى مصر من الذهب الأبيض إلى نحو 80 ألف هيكتار فى موسم عام 2021 / 2022 مقابل 65 ألف فى عام 2020/ 2021، فضلاً عن ارتفاع حجم إنتاجه إلى نحو 275 ألف بالة مقابل 215 ألف فى تلك الفترة.

وتنبأ التقرير بأن يتراجع حجم صادرات مصر إلى نحو 275 ألف بالة فى موسم 2021/ 2022 مقارنة مع 425 ألف بالة فى موسم عام 2020 / 2021 .

وتبدأ زراعة القطن بين شهرى مارس ويونيو بينما يُحصد بين سبتمبر وأكتوبر من كل عام.

والجدير بالذكر أن حجم تعاقدات تصدير الأقطان المصرية على مدار الموسم التصديرى الجارى منذ بدايته فى أغسطس حتى 25 أبريل الماضى سجل نحو 1.6 مليون قنطار قطن.

وبلغ حجم صادرات القطن المصرى للموسم الماضى 2019/ 2020 قرابة 1.3 مليون قنطار، فيما بلغت الموسم الأسبق 2018/ 2019 نحو 1.8 مليون قنطار.

وأفادت تقارير صحفية أنه من المتوقع تسجيل محصول القطن الجديد لموسم 2021، «قرابة 1.5 مليون قنطار» من 220 ألف فدان وتمت زراعات فعلية لحوالى 180 ألف فدان حتى نهاية مايو الماضى، ومن المرجح أيضاً أن يكون الإنتاج عالى الجودة وبسعر أعلى من العام الماضى.

كانت اللجنة الوزارية للقطن، والتى تضم فى عضويتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ناقشت فى 12 يونيو الجارى، الإجراءات والخطوات التمهيدية لتعميم المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان الزهر فى كافة المحافظات بداية من الموسم 2021/ 2022، وتم تنفيذ تلك المنظومة من خلال شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على مدار عامى 2019 و2020، وشملت التجربة فى عامها الأول محافظتى الفيوم وبنى سويف، وفى عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية).