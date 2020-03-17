تقرير أمام مدبولي : إيرادات شركات النقل الجوي تنخفض بين 63 و 113 مليار دولار بسبب «كورونا»

ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع السياحة والصناعات المرتبطة بالسفر هي الأشد تضرراً من أزمة كورونا.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كتابا حول التداعيات العالمية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بناء على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء .

وأوضح أسامة الجوهري، مُساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الكتاب بستند على تقارير وتحليلات صادرة عن مُؤسسات دولية معتمدة، تضم مركز الدراسات الYستراتيجية والدولية بواشنطن، ووحدة أبحاث “الإيكونوميست”، و”بلومبرج”، وشركة “برايس ووتر هاوس كوبرز” (PWC).

بالإضافة إلى شركة “ماكينزي”، ومنظمة “الأنكتاد”، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، ومؤسسة “جي بي مورجان”، ووكالة الطاقة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن قطاع السياحة والصناعات المرتبطة بالسفر هي الأشد تضرراً من أزمة كورونا.

وتابع أن الرابطة الدولية للنقل الجوي حذرت من أن فيروس كورونا المستجد قد يكلف شركات النقل الجوي العالمية ما بين 63 و 113 مليار دولار، انخفاضاً بالإيرادات خلال عام 2020 فضلاً عن تراجع أسهم الشركات الفندقية الكبرى.

وأضاف أن منظمة السياحة العالمية قدرت انخفاض عدد السياح الدوليين بنسبة تتراوح ما بين 1 ـ 3% خلال العام الحالي 2020 على مستوى العالم.

وذكر أن هذا الانخفاض يؤدي إلى خسائر تقدر بما يتراوح بين 30 ـ 50 مليار دولار أمريكي في إنفاق الزوار الدوليين في الوجهات السياحية.

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء خلال الكتاب إلى أن التأثير الأكبر سيكون على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأنه الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير الدعم والانتعاش للسياحة في أكثر البلدان تضرراً.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الكتاب على الوزارات والمحافظات، في إطار جهود التوعية التي تقوم بها الحكومة بآثار فيروس كورونا، وسبل الوقاية منه والحد من انتشاره، وأفضل السياسات المُتبعة حول العالم في التعامل مع الوباء.