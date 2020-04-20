تقرير: أحد كبار «البريميرليج» يخسر 9 ملايين إسترليني أسبوعيًا بسبب «كورونا»

كشف تقرير إنجليزي عن تعرض أحد كبار فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لخسائر مالية ضخمة، تصل إلى 9 ملايين إسترليني إسبوعيًا، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في العالم بالكامل، الأمر الذي أدى لتوقف النشاط الرياضي تمامًا. وأضاف التقرير الذي نشرته…

كشف تقرير إنجليزي عن تعرض أحد كبار فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لخسائر مالية ضخمة، تصل إلى 9 ملايين إسترليني إسبوعيًا، بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى في العالم بالكامل، الأمر الذي أدى لتوقف النشاط الرياضي تمامًا.

وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة «ميرور البريطانية»، أن النادي – التي رفضت ذكر اسمه – اضطر لاقتراض مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني من البنك لتغطية خسائره بعد توقف النشاط الرياضي في إنجلترا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن خسارة الفريق الإنجليزي 9 ملايين إسترليني إسبوعيًا، تأتي بالتزامن مع ضرورة دفع جميع الأندية الإنجليزية مبلغ 750 مليون جنيه إسترليني لرد أموال حقوق البث للشركات التي اتفقت معهم، في الوقت الذي يفتقدوا فيه لعوائد حضور المباريات والرعاية.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، كشف عن غضب عارم يضرب الأندية الكبرى، بسبب تصريحات الجميع حول مدى القوى المالية التي يتمتع بها كل فريق في البريميرليج، إلا أنه في الواقع، الكل يعاني بلا استثناء بسبب توقف النشاط الرياضي مع احتمالية عدم عودته بسبب فيروس كورونا.