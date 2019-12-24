اقتصاد وأسواق

تقديم صرف معاشات يناير بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

وشكلت القباج غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.
مدحت إسماعيل 6:11 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19 6:11 م, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

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قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 بصورة مبكرة اعتبارا من اليوم الأول بدلًا من اليوم العاشر من خلال البنوك وجميع مكاتب البريد بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد تيسيرا على أصحاب المعاشات ولقضاء مستلزمات السنة الجديدة.

وشكلت القباج غرفة عمليات مركزية تعمل وفقاً لآليات محددة ترتكز على سرعة الأداء لمتابعة صرف المعاشات وتذليل جميع العقبات أمام أصحاب المعاشات.

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد والبنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأشارت نيفين القباج إلى أنه سيتم فتح أبواب جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول من شهر يناير مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية تنفيذًا لسياسة الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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