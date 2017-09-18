تقديم العروض والفتح الفنى لأراضى المظاريف المغلقة بالمدن الجديدة

المال– خاصتبدأ الشركات العقارية، غدًا، التقدم بالعروض المالية والفنية بأجهزة المدن لقطع الأراضى الاستثمارية الـ14 المطروحة بنظام المظاريف المغلقة.وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى المطروحة 733.82 فدان، بواقع 3 قطع بمساحات 65، 64.45، 40 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعة وحيدة بالعبور بم

المال– خاص

تبدأ الشركات العقارية، غدًا، التقدم بالعروض المالية والفنية بأجهزة المدن لقطع الأراضى الاستثمارية الـ14 المطروحة بنظام المظاريف المغلقة.





وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضى المطروحة 733.82 فدان، بواقع 3 قطع بمساحات 65، 64.45، 40 فدانًا بمدينة السادس من أكتوبر، وقطعة وحيدة بالعبور بمساحة 11.87 فدان، وأخرى بالشروق بمساحة 10.5 فدان، وقطعتين فى امتداد الشيخ زايد بمساحتى 41، 48 فدانًا، وقطعتين فى الشيخ زايد بمساحتى 76.71، 18.94 فدان، وقطعتين فى أسوان الجديدة بمساحتى 26.13 و80 فدانًا، و3 قطع فى دمياط الجديدة بمساحات 71.22، 75، 105 فدادين.