تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. منصة إلكترونية تستقبل طلبات الطلاب أول يوليو

يترقب طلاب الشهادة الاعدادية موعد بدء تقديم الصف الأول الثانوي 2023 سواء للثانوية العامة أو الثانوية الفنية، بعدما أنهت العديد من المحافظات إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بعد اعتمادها رسميا، حيث ستفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للصف الأول الثانوي في كل التخصصات.

وترصد بوابة “المال نيوز” من خلال السطور التالية توضيح كل ما هو متعلق بآلية التقديم في مدارس التعليم الثانوي العام أو الفنية، سواء كان بالطريقة التقليدية من خلال الذهاب إلى إدارات المدارس التي يرغب الطلاب في التقدم إليها ورقيا او بطريقة إلكترونية من خلال التقدم عبر الموقع الرسمي للوزارة.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. مواعيد وزارة التربية والتعليم

يبدأ تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني بداية من يوليو المقبل، وفقا للمواعيد التي تتيحها وزارة التربية والتعليم الفني لتقديم الصف الأول الثانوي، حيث ستبدأ منصة تنسيق الثانوي العام والدبلومات استقبال طلبات الطلاب للتقديم في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2023 – 2024 إلكترونيا، وفقا للمواعيد التي ستعلنها التربية والتعليم رسميا خلال يونيو الجاري، والتي من المتوقع أن تكون من بداية يوليو حتى منتصف أغسطس المقبل.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. تفاصيل التنسيق إلكترونيا

تصدر طريقة تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني، محرك البحث الإلكتروني، استعدادا لتقديم طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

وتساءل الأهالي عن تفاصيل وطرق التقديم هذا العام منهم هل تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني أم ورقي، خاصة مع بدأ الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في الاستعداد للتقدم للعام الدراسي الجديد.

تقديم الصف الأول الثانوي 2023.. تسجيل الرغبات والبيانات

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني، كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني خاص أمام طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم لتسجيل رغباتهم وبياناتهم بشكل إلكتروني، على أن يعقب ذلك مرحلة التقديم بشكل ورقي للإدارة التعليمية المختصة.

ضوابط تقديم الصف الأول الثانوي 2023 إلكتروني

وأوضحت الوزارة أن عملية الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي في المحافظات المختلفة تنظم وفقا لعدد من الضوابط، على أن تبدأ كالتالي:

أولا: بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الحد الأدنى لدرجات القبول وفقا لتنسيق الثانوية العامة 2023 في مختلف المحافظات، بناء على الإحصائيات التكرارية التي تقوم بها كل محافظة

ثانيا: بعد تعريف طلاب الصف الثالث الإعدادي من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، يتم تنسق الثانوية العامة 2023.

ثالثا: تسجيل البيانات في الأماكن المخصصة لهذا الأمر

وكانت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أعلن عن الإجراءات للنهوض بالعملية التعليمية من خلال افتتاح عدد من المدارس الجديدة بأنواع مختلفة، وتم تطبيق نظم جديدة تتواكب مع التغييرات الجذرية التي تتم بنظام التعليم في مصر وكذلك تعديلات نظام امتحانات الثانوية العامة وزيادة اعداد المعلمين وتحسين أحوالهم الاجتماعية.