تقديم الصف الأول الابتدائي.. موعد ورابط التسجيل والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو القادم ويستمر تقديم الصف الأول الابتدائي حتى 30\6\2023، عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تقديم الصف الأول الابتدائي ورابط التسجيل والأوراق المطلوبة..

تقديم الصف الأول الابتدائي.. خطوات التسجيل

يبحث اولياء الأمور عن خطوات التقديم إلكترونيا بـ الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية عبر موقع وزراة التربية والتعليم، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن استعداد العام الدراسي الجديد 2023\2024.

موعد وخطوات تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2023- 2024

تقدم بوابة«المال نيوز» في السطور التالية في إطار تقديم الأخبار الخاصة بالتعليم، خطوات ورابط تقديم الصف الأول الابتدائي وأوراق التقديم للعام الدراسى الجديد 2023\2024.

موعد تقديم طلاب الصف الأول الإبتدائى في المدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية تقديم الصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، إعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 من شهر يونيو القادم ويستمر تقديم الصف الأول الابتدائي حتى 30\6\2023، عبر موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي.

https://emis.gov.eg/home.aspx

رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

يمكن لأولياء الأمور تقديم الصف الأول الأبدائى للطلاب للعام الدراسى الجديد 2023\2024، من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات من هنا.

خطوات التقديم بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية 2023\2024

يستطيع اولياء الأمور التقديم لأبنائهم في الصف الأول الابتدائي إلكترونيا بالمدارس الرسمية إلكترونيا، وطباعة استمارة التطبيق الإلكترونية من خلال الخطوات التالية:

1.الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي من خلال موقع مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي

https://emis.gov.eg/home.aspx

2.الدخول بالرقم القومي لولى الامر في حالة امتلاكه حسابا على الموقع.

وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابا على موقع التقديم للصف الأول الأبتدائي عليه أن إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائى.

رابط وخطوات تقديم الصف الأول الإبتدائى بالمدارس الرسمية إلكترونيا فى مصر 2023\2024

تسجيل الرقم السري، لـ تقديم الصف الأول الابتدائي. وبعد التقديم إلكترونيا، على ولى ألامر متابعة نتيجة القبول المبدئي لـ تقديم الصف الأول الإبتدائى من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

5.توجه ولى الأمر للمدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية، لتقديم الأوراق الخاصة بـ التقديم بـ الصف الأول الابتدائي للطالب المقبول.

متابعة ولى الامر موقف تسليم الأوراق للمدرسة.

أوراق التقديم بالصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية للعام الدراسي الجديد:

1- شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها.

2- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، وتقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب.

3- تقديم (8) صور حديثة للطالب مقاس 4*6.

4- وصل كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

5-وجود البطاقة الصحية للطالب مرفقة بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها

6-حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفراالأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

شروط التقديم في الصف الأول الإبتدائى

أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أنه بعد التقديم بالصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل بجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات وفقا للشروط التالية: