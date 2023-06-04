تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.. رابط البوابة الإلكترونية والأوراق المطلوبة

يتيح الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
بوابة “المال نيوز” تستعرض من حلال التقرير رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي وخطوات التقديم وفق ما تحدده البوابة وتوضحه على صفحتها على الإنترنت كي يكون أولياء الأمور على دراية كاملة بالمطلوب.
البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي
وارتفعت معدلات البحث عن البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي مع بدء أولياء الأمور في الاستعداد للتقديم لأبنائهم خاصة مرحلة الصفوف الابتدائية مع انتهاء العام الدراسي 2022-2023.
البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي.
يمكن الوصول إلى رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي من هنا
https://azhar.gov.eg/static/details.aspx?id=6
ويتم تفعيل لينك التقديم بمجرد فتح باب التقديم من الأزهر الشريف
بعد فتح السابق ذكرها يكون موضح شروط التقديم للصف الأول الابتدائي
يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.
الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي
يتم تقديم الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف الطالب بمجرد قبول الطفل وفق ما ورد خلال السنوات الماضية وهي:
أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل.
أصل التقرير الطبي من التأمين الصحى محددا به الحالة الصحية له وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.
صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.
عدد 4 صور شخصية 4×6.
عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.
142 ألف طالب يخوضون اختبارات الثانوية الأزهرية 2023
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية خوض ما يقرب من 142 ألف طالب وطالبة اختبارت الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، التي انطلقت يوم السبت 3 يونيو الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو فى 595 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.
وأرسل قطاع المعاهد الأزهرية أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى المناطق والتى قامت بتوزيعها على المعاهد ليتمكن الطلاب من الحصول عليها مباشرة، أو عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
كما استقر قطاع المعاهد على أن يكون نظام التصحيح مماثلًا لما تم فى العام الماضى وهو بدء التصحيح دفعة واحدة بعد انتهاء جميع أعمال الامتحانات، على أن تستمر أعمال التصحيح والمراجعة والرصد من 10 أيام إلى أسبوعين ليتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.. تعليمات خاصة بمراكز تصحيح لجان الثانوية
وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح وهى على النحو التالي:
- إبلاغ قسم الشرطة الواقع فى دائرته مركز التصحيح لتوفير خدمة شرطية 24 ساعة يوميًا بالسلاح وذلك حتى نهاية أعمال المركز وتوفير كافة وسائل التأمين لمركز التصحيح.
- توفير المنظفات ووسائل التعقيم والتطهير وجهاز كشف الحرارة قبل بدء أعمال المركز.
- التأكد من كفاية ما يحتاجه المركز من الأثاث اللازم من مقاعد ومناضد ومكاتب ومراوح وخلافه وفقا لأعداد مقدرى الدرجات ومشرفى المواد والحجرات.
- ندب الإداريين والخدمات المعاونة طبقا للمادة 17 لسنة 2012 م من قرار فضيلة الإمام الأكبر رقم 251 ويراعى تطبيق قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 19 لسنة 2019 م والتأكيد على الخدمات المعاونة بالقيام بالمهام التالية : البدء بتجهيز المركز لاستقبال مقدرى الدرجات قبل بدء التصحيح بيومين، المحافظة على نظافة المركز بحيث يتم تعقيم وتطهير جميع الحجرات والطرقات ودورات المياه قبل وبعد نهاية التصحيح بصورة يومية، الالتزام بـ”النوبتجيات” وتأمين المركز بصفة مستمرة.
- يحظر دخول أي عضو من العاملين بمركز التصحيح دون ارتداء الكمامة، ويتم الكشف على الجميع بجهاز كشف الحرارة والتأكد من سلامتهم، وفى حالة ارتفاع درجة الحرارة لأي عضو يحظر دخوله المركز ويوجه فورا إلى التأمين الصحى.
- مراعاة التباعد المطلوب بين المصححين وجميع العاملين.
- توزيع المسئوليات وإعداد كشف بتوزيع العمل على المساعدين ومشرفى المواد.
- يختص رئيس مركز التصحيح ومساعدوه بمتابعة جميع الأعمال الإدارية والفنية الخاصة بالمركز.
- أخذ إقرار على جميع مقدرى الدرجات والمراجعين الفنيين (بكل مادة على حدة) بقيامهم بتدريس منهج المادة التى يقوم بتصحيحها للشهادة الثانوية.
- توفير الهدوء التام والجو المناسب لعملية التصحيح وتسخير كافة إمكانات المنطقة لإنجاح مراكز التصحيح فى إتمام أعمالها على أكمل وجه.
- حصر عدد الأوراق وعدد مقدرى الدرجات لكل مادة، وحصر عدد اللجان بما يتناسب مع أعداد مقدرى الدرجات فى كل تخصص.
- إعداد إحصاء يومى بعدد المظاريف التى يتم تصحيحها فى كل مادة ويسلم للجنة النظام والمراقبة أولا بأول.
- فى حالة وجود عجز فى مقدرى درجات أى تخصص يتم الرجوع لموجه عام المادة بالمنطقة دون غيره وتحت مسئوليته لسد هذا العجز، وتخطر إدارة الامتحانات بالمنطقة بأسماء من تم انتدابهم لقرار التصحيح فيما لا يخالف لائحة الامتحانات.
- على لجنة البريد بمركز التصحيح التأكد من تصحيح كافة الأوراق والمظاريف قبل إرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة وتعد هذه اللجنة مسئولة مسئولية كاملة فى حالة إرسال أوراق دون تصحيح إلى لجنة النظام والمراقبة – قبل مغادرة مركز التصحيح فى نهاية كل يوم يتم تفتيش المكان جيدا خوفا من نسيان ورقة إجابة فى الأدراج أو على المقاعد أو بينها.
- أخذ إقرار على جميع العاملين بالمركز بعدم وجود موانع قانونية للاشتراك فى أعمال التصحيح وفقا للمادة ( 74 ) من اللائحة ( 251 ) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك فى أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة وهى كالتالى:
- وجود صلة قرابة وفقا للمادة ( 74 ) من اللائحة ( 251 ) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك فى أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة.
- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد فى مجموعها عن عشرة أيام فى أى مخالفة تتعلق بالواجب الوظيفى بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م.
- الحصول على جزاءات تأديبية تزيد فى مجموعها عن خمسة أيام فى مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات بشرط عدم انقضاء المدة القانونية المقررة لمحو الجزاء وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م.