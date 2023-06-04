تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.. رابط البوابة الإلكترونية والأوراق المطلوبة

يتيح الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من حلال التقرير رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي وخطوات التقديم وفق ما تحدده البوابة وتوضحه على صفحتها على الإنترنت كي يكون أولياء الأمور على دراية كاملة بالمطلوب.

البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي

وارتفعت معدلات البحث عن البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي مع بدء أولياء الأمور في الاستعداد للتقديم لأبنائهم خاصة مرحلة الصفوف الابتدائية مع انتهاء العام الدراسي 2022-2023.

البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي.

يمكن الوصول إلى رابط البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف تقديم الصف الأول الابتدائي من هنا

https://azhar.gov.eg/static/details.aspx?id=6

ويتم تفعيل لينك التقديم بمجرد فتح باب التقديم من الأزهر الشريف

بعد فتح السابق ذكرها يكون موضح شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

يعلن الأزهر الشريف في كل عام دراسي جديد عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية – الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، وفي الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي

يتم تقديم الأوراق المطلوبة لاستيفاء ملف الطالب بمجرد قبول الطفل وفق ما ورد خلال السنوات الماضية وهي:

أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.

صورة من البطاقة الصحية للتلميذ بعد التأكد من الأصل.

أصل التقرير الطبي من التأمين الصحى محددا به الحالة الصحية له وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على البوابة الإلكترونية.

عدد 4 صور شخصية 4×6.

عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي.

142 ألف طالب يخوضون اختبارات الثانوية الأزهرية 2023

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية خوض ما يقرب من 142 ألف طالب وطالبة اختبارت الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، التي انطلقت يوم السبت 3 يونيو الجاري وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو فى 595 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأرسل قطاع المعاهد الأزهرية أرقام جلوس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى المناطق والتى قامت بتوزيعها على المعاهد ليتمكن الطلاب من الحصول عليها مباشرة، أو عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

كما استقر قطاع المعاهد على أن يكون نظام التصحيح مماثلًا لما تم فى العام الماضى وهو بدء التصحيح دفعة واحدة بعد انتهاء جميع أعمال الامتحانات، على أن تستمر أعمال التصحيح والمراجعة والرصد من 10 أيام إلى أسبوعين ليتم إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري.. تعليمات خاصة بمراكز تصحيح لجان الثانوية

وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من التعليمات الخاصة بمراكز التصحيح وهى على النحو التالي: