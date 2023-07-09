تقديم الخدمة الطبية المجانية لـ 56 ألف مواطن فى الإسماعيلية

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة “١٠٠ يوم صحة” بالمحافظة تحت شعار (معاك من أول يوم) تجاوز ٥٦ ألف مواطن من مختلف القرى والنجوع منذ انطلاقها الأحد ٢٥ يونيو، حتى أمس السبت.

وقال إن الحملة موجودة في جميع مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلًا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وجميع الأعمار.

وأوضح بشارة أن حملة “١٠٠ يوم صحة” تؤكد على حرص الدولة على توصيل وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا، مشيدًا بجهود الفِرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ الحملة والتي قدمت خدماتها على مدار ١٣ يوما متتالية داخل قرى ومدن المحافظة.

كما شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

كما وجَّه بشارة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشدًا المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة “١٠٠ يوم صحة” قدمت خدماتها من حيث تنظيم قوافل علاجية بإجمالي عدد ١٢٣٩ قافلة وتطعيم ١١.٥١٣ طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، فضلًا عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.

وأشار حطب إلى أن عيادات تنظيم الأسرة قدمت خدماتها إلى ٥٦٥٠ منتفعة، بالإضافة إلى ١٤٥١٢ زيارة منزلية للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وتقديم خدمات لعدد ٨٧٧٧ مواطنا عن طريق التواصل المجتمعي.

وأكد حطب أن حملة “١٠٠ يوم صحة” تشمل الخدمات الوقائية ومراقبة الأغذية حيث تم المرور على ٣١٠ منشآت، وفي مجال صحة البيئة، تم المرور على عدد ٨٧ محطة مياه للشرب وتم سحب عينات لمياه الشبكات ٣٦٣ وعدد عينات حمام السباحة ٢٨ وعدد عينات محطات معالجة مياه الصرف الصحي ١١ عينة.