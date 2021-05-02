«تقديرًا للبُعد العربي».. اتحاد الكرة: سنشارك بأفضل قائمة للفراعنة في بطولة كأس العرب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على المشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة «فيفا» في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل. وأوضح مجاهد، خلال بيان رسمي صدر مُنذ قليل أن منتخب مصر سيشارك خلال البطولة…

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، على المشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام تحت مظلة «فيفا» في الدوحة العاصمة القطرية خلال ديسمبر المقبل.

وأوضح مجاهد، خلال بيان رسمي صدر مُنذ قليل أن منتخب مصر سيشارك خلال البطولة وبأفضل تشكيل له يكون متاحًا في توقيت إقامة البطولة.

وأشار اتحاد الكرة أن قراره هذا، يأتي تقديرًا لبعدها العربي ولإقامتها لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأهميتها الفنية واهتمام جماهير الكرة المصرية بها.

هذا إلى جانب إقامتها في توقيت يُناسب إعداد المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون في شهر يناير المقبل وهو الشهر التالي مباشرة للبطولة العربية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه استقبل أمر مشاركته العربية منذ الوهلة الأولى للإعلان عنها بكل التقدير والاهتمام، وهو ما انعكس على تشكيل الوفد المصري المُشارك في مراسم إجراء قرعة البطولة برئاسة رئيس الاتحاد وبصحبته مدير المنتخب الوطني الأول محمد بركات.