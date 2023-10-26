تقديرات متباينة حول نسب الاستفادة من رحلات طيران الشارتر للساحل الشمالي العام الحالي

أكد عدد من أصحاب شركات السياحة والعاملين بالقطاع السياحى بالإسكندرية على أن رحلات طيران الشارتر للساحل خلال الموسم المنتهى مؤخراً هذا العام كان لها تأثير على القطاع بالإسكندرية، مع تباين تقديراتهم حول نسب تلك الأستفادة المحققة من هذا الموسم الذى شهد استقبال عدد 214 رحلة طيران شارتر بمطار مطروح الدولى وعدد 59 رحلة طيران بمطار العلمين بإجمالى عدد 273 رحلة طيران من عددا من الدول الاوروبية والاجنبية على مدار أكثر من 5 أشهر.

واعتبر البعض أن تنشيط وتشغيل المنشآت السياحية فى الساحل الشمالي ينعكس على القطاع السياحى بالمدينة، لأن هناك العديد من المنشأت فى الساحل هى أمتداد لمنشأت قائمة بالإسكندرية والقائمين عليها والعاملين فيها هم محسوبين على القطاع السياحى بالثغر .

فيما أشار البعض إلى أن نحو 20 – 25% من أفواج رحلات الطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدولي خلال الموسم الصيفى يفضلوا زيارة مدينة الإسكندرية حتى ولو لرحلة اليوم الواحد، لافتين إلى أن ذلك يساهم فى تنشيط حركة قطاع النقل السياحى، بجانب فنادق الساحل الشمالى والعلمين الجديدة . .

فى البداية أكد قال محمد عزت، رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذا الموسم شهد بعض الحركة بالقطاع أنعكست على التشغيل من رحلات طيران الشارتر التى كانت تصل إلى مطارات الساحل الشمالى.

وأضاف أن هذا ينعكس على حركة السياحة فى عدد من القطاعات السياحية، لافتاً إلى أن الآثار الإيجابية لتشغيل المنشآت السياحية فى الساحل الشمالى من تدفق رحلات طيران الشارتر عندما تحدث فهو بالتاكيد ينعكس على القطاع السياحى فى الإسكندرية.

وأشار إلى أن هذا التأثير ينقسم إلى عدة عوامل يمكن أن تتأثر مع تشغيل منشآت الساحل الشمالي منها الأستفادة لعناصر النقل السياحي والعماله والفنادق التي تكون في الساحل ويقوم على تشغيلها وتقديم الخدمات فيها، بعض العاملين عليها معظمهم من الإسكندرية.

ولفت رئيس لجنة السياحة الداخلية فى شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن السائح الأجنبى لا يفضل القدوم إلى مقصد بهدف الجلوس على كافيهات.

وأشار عزت إلى أن الفترة الآخيرة بدأت بعض السفن السياحية تزور ميناء الإسكندرية وهى تساهم في زيادة الأعداد لزائرين المحافظة، وبالتالى تحقق منافع للقطاع السياحي والمنتفعين بالمدينة .

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعلن مؤخراً ختام الموسم الصيفى السياحي لطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدولي لموسم عام 2023 ، والذى شهدا استقبال عدد 214 رحلة طيران شارتر بمطار مطروح الدولى وعدد 59 رحلة طيران بمطار العلمين بإجمالى عدد 273 رحلة طيران من عددا من الدول الاوروبية والاجنبية على مدار أكثر من 5 شهور، شهدت خلالها محافظة مطروح حالة من الرواج والانتعاش السياحي الكبير، نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها.

وكان محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف قد أوضح أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدد منها الجنسيات المختلفة (إيطالية وصربيا وسلوفاكيا وتشيكية_كازاجستان) منها عدد 134 رحلة من دولة إيطاليا و33 رحلة من التشيك وعدد 33 رحلة من سلوفاكيا و14 رحلة من دولة صريبا بمطار مطروح الدولى وعدد 20 رحلة من دولة كازاخستان وعدد 39 رحلة من التشيك وذلك بمطار العلمين الدولى، مشيرا أنه كان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات.

ومن جانبه أشار المهندس زين العبيدي عضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مستشار منظمة السياحة العربية إلى أن الأفواج السياحية التى تأتى على متن رحلات الطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدولي جزء منها جاءت إلى الإسكندرية لزيارة بعض معالمها.

وأضاف أن هناك بعض الأفواج السياحية التى تأتى لزيارة معالم مدينة الإسكندرية بجانب أفواج رحلات الطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين خلال الموسم الصيفي المنتهي .

واعتبر عبيدى أن رحلات الطائرات الشارتر التى جاءت عبر مطارى مرسى مطروح والعلمين الدولي هذا العام كان لها آثار على النشاط السياحى لمدينة الإسكندرية وساهمت فى تنشيط القطاع السياحى.

وأعتبر عضو لجنة السياحة في جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مستشار منظمة السياحة العربية أن نحو 20 – 25% من أفواج رحلات الطائرات الشارتر القادمة بمطارى مرسى مطروح والعلمين الدولي خلال الموسم الصيفى يفضلوا زيارة مدينة الإسكندرية حتى ولو لرحلة اليوم الواحد.

وأكد عبيدى أن ذلك يساهم فى تنشيط حركة قطاع النقل السياحى، بجانب فنادق الساحل الشمالى والعلمين الجديدة.

ويرى خبراء أن هناك أحتياج لإنشاء عدة فنادق كثيره في الساحل الشمالي الغربي لأن الفترة الماضية كان عليها إقبال وضغط كبير خلال هذا الصيف .

وأشار البعض إلى أن هناك ضغطا كبيرا على بعض هذه الفنادق فى الساحل الشمالي ليس في موسم الصيف فقط ولكن طوال العام ، لافتاً إلى أن مطارات العلمين وبرج العرب ومرسى مطروح تعمل طوال العام .

وكما يشير البعض إلى أنه من الممكن من الاستفادة هذه المطارات ومن هذه البنية الأساسية في تعزيز السياحة، خاصة أن هناك العديد من الجنسيات سواء الإيطالية والفرنسية يقومون بزيارة هذه المناطق في بعض أشهر العام بعد أنتهاء موسم الصيف.