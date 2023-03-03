«تقديرات بجمع 6 مليارات جنيه».. أحد ضحايا تطبيق هوج بول: حطيت 16 ألف جنيه وماخدتش منهم جنيه (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية إم بي سي مصر، إن معلوماته عن أزمة تطبيق هوج بول ليست دقيقة، وهو غير مستند إلى أي معلومة رسمية، المعلومات كتيرة جدًا ولكن لا يوجد أي شيء رسمي، ولكنها معلومات كبيرة وضخمة ومصيبة، والناس كلها بتتكلم عليها ولغاية دلوقتي مفيش أي بيان رسمي من أي جهة.

وأضاف أديب في حلقة اليوم، أنه توجد منصة مصرية إلكترونية اسمها هوج بول، يملكها مجموعة من الشباب أو المستثمرين، والناس بتستثمر فيها من شهر أغسطس الماضي.

كان موقع العربية الإخباري نشر تقريرا اليوم عن أن عدد المشتركين المصريين في منصة هوج بول الذين اشتروا آلات من التطبيق يصل إلى 600 ألف مشترك.

فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين 600 مليون دولار، بحسب موقع العربية.

وتابع أديب أن عددا من المواطنين الذين قاموا باستثمار اموالهم في التطبيق الإلكتروني هوج بول لا يعلمون ماذا يفعلون بعد النصب عليهم من خلال التطبيق، وأن المنصة غير موجودة والكائن مقرها في المقطم.

كان موقع العربية الإخباري نشر اليوم، أنه انتشرت كالنار في الهشيم أنباء عن تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى “Hoogpool” للاستثمار والأرباح، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، بعد أن زعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

وقال أديب: الناس بتقول إنهم حطوا 6 مليارات جنيه في تطبيق هوج بول ومفيش حد رسمي أكد الرقم ده، والناس بقالها 48 ساعة بتصوت والمنصة مش موجودة.

وتابع أديب أنه لا يوجد رد رسمي على الرقم المدفوع في تطبيق هوج بول، متسائلًا: هو في حاجة انك تحط 4 آلاف جنيه وتاخدهم 30 الف جنيه؟.

وأوضح أديب أن في ناس بتقول إن المستثمرين في الموضوع ده 20 ألف مواطن، وفي ناس بتقول أكثر من 100 ألف مواطن، وكان بداية الاستثمار في الموضوع ده أنه بيبدأ بـ200 جنيه.

وأشار أديب إلي أن منصة هوج بول المصرية لمنصة تعدين العملات الرقمية، من خلال شراء آلة من يدفع 4 آلاف جنيه يستردهم 30 ألف جنيه، ومن يدفع 100 ألف جنيه يستردهم أكثر من مليون جنيه في حدود 150 يوما.

وقال أديب: النهاردة بينما نتحدث على الهواء في أخبار أن في ناس راحت تقدم بلاغات، وفي عدد من الأسئلة و معنديش إجابة عليها و سألنا ناس كتيرة النهاردة محدش رد علينا.

وأضاف أديب : هل يوجد ترخيص للشركة دي؟ ، هل الناس دي نصابة ولا سليمة ؟ ، هل الناس دي ليها اي حقوق و يروحوا للدولة و يقولوا ساعدونا؟ .

وتابع أديب: ممكن يكون الرد انت السبب عندك البنوك والعقارات وانا قايلك كبنك مركزي مفيش في مصر بيتكوين ، الرد الثاني أن جهات الدولة والجهات الأمنية تروح تجيب الناس دي، مشيرًا إلي أن هذا لو كان نصب هتكون اكبر عملية نصب في مصر من وقت توظيف الأموال.

وبحسب التقرير المنشور على موقع العربية الاخباري، يذكر أن “Hoogpool” ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول www.hoggpool.com ، وهو تطبيق على “سوق بلاي مصر”، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وقام الاعلامي عمرو اديب بعمل مداخله هاتفية مع محمد حسن أحد ضحايا تطبيق هوج بول ، والذي قال: انا حطيت 16 ألف جنيه وماخدتش منهم جنيه.