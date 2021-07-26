تقديرات بتراجع مبيعات الملابس الجاهزة بموسم عيد الأضحى بالإسكندرية بنحو 20%

معتز محمود أكد عدد من أعضاء مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن موسم مبيعات عيد الأضحى هذا العام يصنف بأنه أقل من التوقعات ، مقارنة بحركة مبيعات العيد المعتادة بالمواسم الماضية ، إلا أنه أفضل…

معتز محمود

أكد عدد من أعضاء مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن موسم مبيعات عيد الأضحى هذا العام يصنف بأنه أقل من التوقعات ، مقارنة بحركة مبيعات العيد المعتادة بالمواسم الماضية ، إلا أنه أفضل فى كل الأحوال من المبيعات العام الماضى .

واشار البعض إلى أن هناك فئات كثيرة أشترت أحتياجاتها من الملابس الصيفية بالفعل فى عيد الفطر المبارك ، وبالتالى قد لا تكون مضطرة للشراء مجدداً ، وأن البعض قام بشراء فقط ما يحتاجه ، أو ما ينقص عليه نتيجة الشراء السابق للملابس الصيفية .

وأوضح البعض أن مستويات الأسعار تعد جيدة ومعقولة و ان البعض تحمل الزيادات فى الأسعار حتى لا تتأثر حركة السوق ، وأن العرض أصبح فى بعض الأنواع أكبر من الطلب ، مع وجود دخلاء فى مجال الملابس بالرغم من أنها ليست مهنتهم.

فى البداية أكد أشرف جويا رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية على أن مبيعات موسم عيد الأضحى هذا العام شهدت تراجع مقارنة بالمواسم الماضية فى الحركة الأعتيادية بنحو 20% .

وأضاف أنه لا يمكن مقارنة المبيعات هذا العام بمبيعات العام الماضى كونه شهد أوضاع أستثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من أجراءات أحترازية ووضع مواعيد للغلق .

ولفت رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه مع مقارنة المبيعات بالموسم الماضى فسيكون هذا العام أفضل فى كل الأحوال من المبيعات العام الماضى .

فئات أشترت الملابس الصيفية بعيد الفطر

واشار جويا إلى أن هناك فئات كثيرة أشترت أحتياجاتها من الملابس الصيفية بالفعل فى عيد الفطر المبارك ، وبالتالى قد لا تكون مضطرة للشراء مجدداً.

وأوضح أنه طالما يوجد المتاح من ملابس الصيف ، فسيكون التساؤل ما الداعى للشراء الجديد ، خاصة أن هناك التزامات أخرى ، وأن الصيف سينتهى وسيدخل موسم الأستعداد للمدارس .

وأشار رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن البعض قام بشراء فقط ما يحتاجه ، أو ما ينقص عليه نتيجة الشراء السابق للملابس الصيفية .

وأكد جويا أن أن موسم مبيعات عيد الأضحى يمكن أن يصنف بأنه أقل من التوقعات ، مشيراً إلى أن البعض سيبدأ الأوكازيون فى الفترة القادمة .

وأعتبر رئيس مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الأسعار مستقرة ولم تشهد تغييرات كبيرة.

وأعتادت فئات من المصريين مع حلول عيد الأضحى المبارك على الخروج لمحال وأسواق ملابس للتسوق لشراء الثياب الجديدة للكبار والأطفال كلاً حسب مقدرته وأحتياجاته ، خاصة أن للعيد طابع خاص لشراء اللحوم وذبح الأضاحى .

ومن جانبه أكد عبد الحكيم فتحى عبد الحكيم عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن مبيعات موسم عيد الأضحى هذا العام شهدت تراجع مقارنة بالمواسم الماضية فى الحركة الأعتيادية بنحو 25% .

وأضاف أن المبيعات تركزت فى العناصر الخفيفية مثل التيشرتات وغيرها من الأنواع رخيصة الثمن ، رغم أن العيد يأتى فى موسم الصيف.

وأشار عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن الطلب على بعض المنتجات كالبنطلونات شهد بعض التراجع .

وأشار عبد الحكيم إلى أن أغلب المبيعات خلال الموسم كانت تتركز على الأطفالى والشبابى ، فى حين أن مبيعات ملابس الحريمى لم تكن على قدر التوقعات .

وأوضح عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه من المفترض أن تكون حركة مبيعات ملابس الحريمى جيدة ، لأنه يفترض فى حال تراجعت كافة المبيعات يظل سوق الملابس الحريمى يعمل ، معتبرراً أنه أمر غريب.

وأشار عبد الحكيم إلى أن مستويات الأسعار تعد جيدة ومعقولة ، لافتاً إلى ان البعض تحمل الزيادات فى الأسعار حتى لا تتأثر حركة السوق .

ولفت إلى أن العرض أصبح فى بعض الأنواع أكبر من الطلب ، مرجعاً ذلك إلى أن البعض أصبح يعمل فى مجال الملابس بالرغم من أنها ليست مهنته .

وأشار إلى أن الحركة فى المصيف أثرت بنسبة ما على حركة مبيعات بعض الأنواع ، خاصة رحلات اليوم الواحد من بعض المحافظات والتى ساهمت فى بيع بعض المنتجات الخفيفة ورخيصة الثمن.

وأعتبر عضو مجلس أدارة شعبة الملابس الجاهزة فى الغرفة التجارية بالإسكندرية أن المصيف كان يشهد زحاماً لكن حركة البيع كانت تزيد فى القطاعات الشعبية ، لافتاً إلى أن بعض الباعة الجائليين والمفترشين قد يكون أستفاد من ذلك .

ووفقاً لبعض التوقعات أن يبدأ الاوكازيون الصيفي مع بداية شهر أغسطس، حسبما توقع عددا من تجار الملابس، حيث يعود هذا القرار وفقا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، لتنظيم الأوكازيون ومراقبة الأسعار، والسلع التي تعرض على المواطنين سواء في مجال الأحذية أو الملابس أو الشنط.

ويرجع البعض سبب تراجع المبيعات إلى مجموعة من العوامل أبرزها مع انشغال المجتمع بامتحانات الثانوية العامة وانتشار فيروس كورونا، وغيرها.