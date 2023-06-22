تقديرات بتراجع الإقبال على الأضاحي 70% مقارنة بالعام الماضي

أكد عدد من أصحاب محلات الجزارة بالإسكندرية، ارتفاع أسعار اللحوم هذا العام بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع اقتراب عيد الأضحى بزيادات كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مع تقديرات البعض بتراجع الإقبال على الأضاحي هذا العام بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بالعام الماضي.

وأكد محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هذا العام أسعار اللحوم شهدت زيادات كبيرة بنحو مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن المستهلك لا يستطيع شراء كيلو اللحم بسعر 450 جنيها، علاوة على أنه ليست بلدية.

وأضاف لـ”المال”، أن الأسعار هذا العام بالنسبة للخراف ولحوم الضأن تتفاوت وهى أسعار غير مقبولة ليست فى متناول الكثيرين ، لافتاً إلى أن سعر الخروف أصبح يصل إلى نحو 15 ألف جنيه ولا يصل إلى 60 كيلو جرام .

وأشار إلى أنه قبيل أسبوعين من موسم العيد لم يرصد تاجر أو جزار قام بعرض الخراف في الشوارع كما كان يحدث من قبل، لافتاً إلى أن الكثير من محلات الجزارة أغلقت لعدم استطاعتها العمل فى تلك الأجواء ، موضحاً أن سعر الكيلو اللحم من الضأن أصبح يتراوح من 540 إلى 570 جنيها .

وحول أسعار الماشية والأبقار شدد عبد السلام على أن هناك فروقا في الاسعار ، لافتاً إلى أنه بالنسبة للحم الجاموسي فإن سعر الكيلو القائم منها هذا العام أصبح يبدأ من 140 جنيها ويصل إلى نحو 170 جنيها، مشيرا إلى أن هذا السعر لا يتناسب مع كثيرين.

وأشار عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إلى أن التقديرات هذا العام تشير إلى تراجع الإقبال على الأضاحى بأكثر من 70% عن العام الماضي

وأشار عبد السلام إلى أن أحد أكبر التجار بالمدينة كان فى موسم العيد يقوم ببيع نحو 200 بقرة ونحو 700 إلى 800 خروف، لافتا إلى أنه قبل أيام قليلة أكد له أنه لم يتعاقد إلا على عجل واحد و 4 خرفان فقط .

كما توقع عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، زيادة أسعار الذبح نتيجة قلة أعداد الذبائح هذا العام.