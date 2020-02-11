تقديرات انتهاء فيروس كورونا ترفع مؤشري ستاندر اند بورز 500 وناسداك اليوم الثلاثاء

ارتفع مؤشرا ستاندر اند بورز 500 وناسداك ليصعدا إلى ذروة جديدة في تداولات الثلاثاء بعد شعور المستثمرين بالثقة، بدعم من تصريحات لمستشار صيني كشف عن قرب انتهاء خطر فيروس كورونا.

انتهاء الإصابات في أبريل

وقال المستشار الطبي الأرفع في الصين إن الإصابات بالفيروس ستنتهي بحلول أبريل المقبل.

وتسبّب الفيروس في مقتل أكثر من ألف شخص وبث حالة من انعدام اليقين طيلة أسابيع أسهمت في انهيار الأسواق المالية.

ورغم هذا لا يزال يكتنف الغموض حجم الأضرار التي خلفها الفيروس على الصين؛ صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتكافح الشركات حاليًّا من أجل العودة للعمل بعد انتهاء عطلة ممتدة.

أسوأ تأثير للفيروس الآن

وقال جون زالر، رئيس الاستثمار لدى مؤسسة أم.أ.آي كابتل مانجمنت: “يبدو أننا نرى الآن أسوأ تأثير لفيروس كورونا، لكن الوضع سيتحسن من الآن فصاعدًا”.

وتابع: “لو لم يطرأ تغيير على المسار الحالي فسيظل وضع الأسواق جيدًا، وإن شهد نمو الاقتصاد والأرباح تراجعًا على المدى القصير”.

واستعادت مؤشرات الأسواق الأمريكية الرئيسية قِممها القياسية، وذلك بعد ورود زمرة من البيانات الاقتصادية المحلية المشجِّعة.

انتعاش ثقة المستثمرين

وتحسنت ثقة المستثمرين واتجهوا لتجاهل المخاوف السابقة بشأن فيروس كورونا بفضل تحسن أرباح الشركات وتبنّي الصين تدابير تحفيزية.

وقال محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي جيرم باول إن الاقتصاد الأمريكي في وضع أحسن رغم التهديد الذي يشكله الوباء في الصين.

وكان مؤشر خدمات الاتصالات ضمن اثنين من قطاعات مؤشر ستاندر اند بورز التي تراجعت اليوم. ولقي المؤشر الاسترشادي دعمًا من القطاعات الدائرية مثل التكنولوجيا والكماليات الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.07% ليصل إلى 29,297.38 نقطة.

مؤشر ستاندر اند بورز 500

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 0.39% ليصل إلى 3,365.17 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.54% ليصل إلى 9,680.57 نقطة.

وقفزت أسهم شركة تي- موبيل بنسبة 11.2% ليصل إلى قمة مؤشر ستاندر اند بورز 500 الاسترشادي، وذلك بعد موافقة قاضي فيدرالي على شرائها شركة سبرنت.

ويفتح هذا الطريق لإبرام صفقة مقدَّرة مبدئيًّا بقيمة 26 مليار دولار.

وارتفع سهم سبرنت بنسبة 72.3%، بينما هبط سهم شركة فيرايزون للاتصالات المنافسة بنسبة 2.3%.

وقفزت أسهم مشغلي أبراج المحمول مثل شركة اس.بي.أ كوميونكيشن كورب وشركة أمريكان تاور كورب وشركة كرواون كاسل انترناشنال كورب بنسب تترواح بين 4 و8.1%.

وذلك بدعم من توقعات بأن الدمج سيؤدي إلى إنشاء مواقع إضافية لأبراج المحمول.

وهبطت أسهم شركة اندر ارمور بنسبة 16.2% بعد أن توقعت هبوط مفاجئ في أرباحها لعام 2020.