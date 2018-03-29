تقديرات أولية تشير إلى أن السيسي يتجه لتحقيق فوز ساحق

رويترزيتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات برغم عدم وجود مؤشرات على تحقيق الإقبال الكبير على التصويت الذي كان ينشده وذلك وفق تقديرات أولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت على مدى ثلاثة أيام.وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض المحطات التلفزيونية الخاصة أ

رويترز

يتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات برغم عدم وجود مؤشرات على تحقيق الإقبال الكبير على التصويت الذي كان ينشده وذلك وفق تقديرات أولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت على مدى ثلاثة أيام.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض المحطات التلفزيونية الخاصة أنه قد يحصل على 95 بالمئة على الأقل من الأصوات أصدر السيسي بيانا عبر فيه عن الفخر بأداء المصريين خلال الانتخابات.

وبعد غلق مراكز الاقتراع كتب السيسي في صفحته على فيسبوك ”صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل“.

وقبل ساعات قلائل من إغلاق مراكز الاقتراع وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم نداء اللحظات الأخيرة للمصريين للنزول ”أعلنوا للعالم أن مصر دائما تصنع التاريخ. فأنتم الفراعنة صناع الحضارة التي أذهلت العالم“.

ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية يوم الأربعاء قائلة إن تقلبات في الطقس حالت دون وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.

